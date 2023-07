La expectativa de realizar una intervención de urgencia para consolidar muros del poblado íbero de Antella y un estudio arqueológico como primer paso de un proyecto de rehabilitación del asentamiento de la Creueta Alta tendrá que esperar. La propuesta elevada por el ayuntamiento ha quedado fuera del reparto de fondos asignados por la Conselleria de Cultura en la convocatoria de ayudas para actuaciones de conservación y protección de bienes del patrimonio cultural valenciano por “insuficiencia presupuestaria”, según la resolución publicada este viernes. El concejal de Cultura, Juan Antonio Tovar, se ha mostrado “absolutamente decepcionado” ya que el ayuntamiento, que había solicitado una ayuda de 30.000 euros con la previsión de completar la financiación con fondos municipales, confiaba en estos recursos para dar un impulso a la recuperación del poblado como atractivo turístico y que, al mismo tiempo, ayudara a frenar la despoblación.

Sin declaración formal de BIC

Tovar considera que la ausencia de una declaración formal de Bien de Interés Cultural (BIC), pese a tratarse de un recinto amurallado, ha penalizado el proyecto del ayuntamiento en la baremación realizada por Cultura que, según señala, “prioriza otras actuaciones en BIC o proyectos que están más consolidados”. Según recuerda, el ayuntamiento tramitó a principios del actual mandato la solicitud para la declaración formal de BIC del yacimiento de la Creueta Alta, aunque todavía no se resuelto. “Confiábamos en contar con esa subvención porque, al tratarse de un recinto amurallado, es BIC por definición, pero como aún no figura en el catálogo no nos concede puntos en la baremación”, lamenta el edil, que no oculta su decepción al señalar que se trata de “uno de los proyectos más bonitos para Antella” y reclama “más sensibilidad para pueblos en riesgo de despoblación” al entender que este tipo de proyectos “nos pueden ayudar a salir del pozo”.

Se debería tener más sensibilidad con los pueblos en riesgo de despoblamiento

“Estamos preparando una web turística de Antella pero ahora el poblado íbero se nos cae”, manifiesta Juan Antonio Tomar, mientras señala que el ayuntamiento había realizado un esfuerzo para instalar una señalización turística.

El poblado íbero de la Creueta Alta es un gran desconocido. Ubicado en una localización estratégica permitía un control del río Júcar. El recinto amurallado, de grandes dimensiones, estuvo ocupado supuestamente hasta el siglo I a.C. y presenta una fisonomía ovalada adaptada a la orografía del cerro en el que se levanta. Se estructuraba alrededor de un camino central, ahora fosilizado para usos agrícolas. La abundancia de restos de molinos rotatorios encontrados dan buena muestra de la importancia del enclave.