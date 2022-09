«He venido para ayudar al Alzira FS a subir a Primera, no tienes que ponerte límites»

Juan Carlos Delgado (Cádiz, 1987) cambió este verano Jaén por Alzira. La Primera División por la Segunda. Hay quien puede considerarlo un paso atrás en la carrera de un jugador que se ganó el apodo de «El francotirador de la bahía» en la élite del fútbol sala. Pero lo cierto es que ha rechazado ofertas de la máxima categoría para enrolarse en las filas del Family Cash Alzira FS, con el que espera hacer historia. Su zurda puede dar grandes tardes al Palau d’Esports. La plantilla confeccionado por el club ilusiona.

Para el que no le conozca: ¿Cómo es «Carlitos» sobre la cancha?

Soy un jugador al que le gusta mucho el uno contra uno y que mira siempre la portería rival. Aunque tengo una edad ya elevada para el fútbol sala, me gusta continuar aprendiendo. De hecho, es algo que le comenté a Braulio Correal en nuestras primeras conversaciones, que quiero aprender todavía más de este deporte, que es una de las cosas que más amo. Creo que soy, además, una persona que tiene facilidad para el gol y dispuesta a ayudar a mi nuevo club.

Cualquiera que le viera jugar los play-off por el título con el Jaén es consciente de que todavía puede brillar en Primera. ¿Qué le ofreció el Family Cash Alzira FS que no le dieran otros equipos?

La ilusión que me transmitió Braulio es lo que me animó a decantarme por Alzira, a pesar de que supone estar a gran distancia de mi ciudad y mi familia. Es un club que ha estado haciendo las cosas muy bien, con un proyecto muy interesante. Poco a poco va dando pasitos hacia adelante, da siempre un poquito más, y quería formar parte de ello.

Hay equipos de Primera que, económicamente, le ofrecían más, pero no es lo único que se pone en una balanza a la hora de tomar decisiones de este tipo, ¿verdad?

Eso es. El factor económico importa, pero para mí no es determinante. Hay cosas que te llenan más que el dinero. Insisto: me llamó mucho la atención el proyecto y la ambición que tiene este club por hacer las cosas bien. Así que, ¿por qué no intentar ayudar con lo que mejor se me da?

¿Qué es lo que más le ha sorprendido del club y de la ciudad?

Me encanta la forma en la que aquí se trata a los jugadores. Me ha sorprendido para muy bien. Este club es como una familia y tiene todos los requisitos que uno puede pedir. Siempre mira por los jugadores. Además, la plantilla ha acogido muy bien a los que hemos aterrizado este verano. Los entrenamientos son muy intensos. Me han dado muchas facilidades y me han ayudado a adaptarme a una nueva ciudad. Son muchas pequeñas cosas que hacen que uno esté a gusto.

Y, ¿cómo han sido sus primeras semanas en Alzira?

Muy bien todo, la verdad. A mí me gusta mucho quedarme en casa, tranquilo, pero poco a poco voy conociendo la ciudad, salgo con mis compañeros a cenar y tal, estoy muy contento.

La afición venera a Braulio Correal, con el que ya ha compartido entrenamientos y partidos de pretemporada. ¿Cómo es trabajar junto a él?

Es muy cómodo. Es una persona que te ayuda mucho y a la que le gusta hacer las cosas muy bien. Es de los que quiere que le aportes información para poder ayudar en lo que cada uno necesite. Creo que es la persona ideal para dirigir este proyecto. Desde la primera vez que hablé con él se le notaba que de verdad tiene ilusión por cada cosa que hace y eso es muy importante. Además, es un entrenador que conoce muy bien los mecanismos internos del fútbol sala, algo que sabe transmitir muy bien a la plantilla.

¿Qué cree que le puede aportar «Carlitos» al club? ¿Y viceversa?

Creo que puedo aportar compromiso dentro de la pista. Trabajo todos los días para ello. Una de las cosas que también me ha gustado de llegar aquí es que estoy en un lugar en el que también me piden mi opinión, es algo que se valora, porque no se da en todos los clubes. Braulio es una persona muy flexible y está siempre dispuesto a adaptarse a sus jugadores si considera que, gracias a ello, podemos crecer todos juntos. Es de agradecer.

El Alzira FS ha conformado una plantilla que rebosa talento y, por ello, genera una gran ilusión en la grada. ¿Qué podemos esperar de este grupo?

Tenemos que saber de dónde venimos y dónde estamos. Tenemos un proyecto muy bueno que podría estar entre los ocho primeros. Tampoco vamos a poner las expectativas muy altas, pero tenemos un grupo muy bueno y capaz de competir bien. Durante los cuarenta minutos que dura cada partido jamás vamos dar nada por perdido. Los resultados de la pretemporada pueden parecer malos, pero hay que quedarse con el buen trabajo realizado. Seguro que vamos a sacar enseñanzas positivas y ahora que empieza la competición vamos a luchar por cada punto.

Complete la frase: Carlitos se daría por satisfecho al finalizar la temporada si...

Subimos a Primera. Para eso he venido: para ayudar al equipo en todo lo que pueda, pero también para llevarlo a Primera. Sé que es un poco arriesgado, pero soy una persona ambiciosa a la que le gustan los retos. Yo he escogido este proyecto por algo y creo que, conforme trabaja el club, que se ha vuelto cada vez más profesional, es algo que se merece. En el fútbol sala no tienes que ponerte ningún límite.

¿Cómo se mete Juan Carlos Delgado en el fútbol sala?

Lo mío es muy curioso. Pasa mucho aquello de que uno, de chaval, empieza en fútbol sala y después pasa al fútbol, pero lo mío fue al revés. Yo empecé jugando a fútbol. Con quince años estuve en un club de Cádiz que tenía equipos en los dos deportes. Por aquel entonces yo no conocía el fútbol sala. Vi que ahí jugabas en un campo más pequeño, que podías tocar más el balón, que a mí es algo que me gustaba mucho, y cada vez me atrajo más. El entrenador se fijó en mí, observó en mí un gran potencial; estuve ese año combinando los dos y, al siguiente, ya me decanté por el fútbol sala. Siempre te queda la duda de saber qué habría pasado de no ser así, pero estoy contento de haber tomado aquella decisión.

¿Cuáles han sido su mejor y peor momento como jugador?

Creo que el mejor momento de mi carrera fue durante la tercera o cuarte temporada en el Xota, con 27 ó 28 años. Fue cuando me llamó la selección, llevaba una buena inercia y aquella temporada fue muy buena, muy regular. Yo me sentía ya un jugador maduro y creo que estaba en mi mejor momento. El peor, seguramente, fue cuando irrumpió la pandemia. Estaba ya en Jaén, a todo lo que estaba pasando se sumó también un año complicado en lo deportivo, en el que los resultados no terminaban de salir como queríamos.

¿Qué le gusta hacer cuando no está pegando patadas a un balón?

Me considero muy sencillo. Ahora paso muchas horas hablando por videollamada con la familia, que está en Cádiz. También me gusta estar tumbado en el sofá viendo series, películas o fútbol. Me gusta mucho estar en casa, me ayuda a estar centrado en mi trabajo. Soy una persona normal, vaya.

¿Un sueño por cumplir?

En lo deportivo, yo creo que no me puedo quejar. Cuando empecé quería ganar títulos. He estado en equipos muy buenos en los que, aunque no siempre podían estar a la altura de los que son muy grandes, me han permitido conseguirlo. Así que, por ahí, puedo estar contento. Pero tengo la espinita clavada de la convocatoria de la selección a la que no pude acudir por lesión. Ahora, como he dicho, aspiro a subir al Alzira a Primera. Sería una guinda a mi carrera. En lo personal, quiero darle una mayor estabilidad a mi familia y poder disfrutar de ellos, con salud, muchos años.