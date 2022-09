Les (bones) festes de Sueca

Abans que començaren les festes a Sueca, el portaveu del grup municipal Compromís publicava un article d’opinió on es parlava d’una malgastament desde la regidoria de Festes a raó d’una modificació de crèdit, que precisament ells duien a terme any rere any quan gobernaven. Potser no recorden que l’any passat es celebraren unes festes de transició, on la partida inicial per a festes no va ser modificada a pesar de tot el que acabarem cel.lebrant al llarg de l’any, i el cost extra logístic que suposava que es realitzaren de manera adaptada a les restriccions.

És clar que esperaven este any que les festes foren un gran fracàs o estigueren més criticades que les que feien la pasada legislatura, però senc dir-los que la realitat ha estat un altra ben diferent, amb una gran afluència de persones i ganes de cel.lebrar, participar i gaudir per part de tota la ciutadania, arribant a totes les generacions. Sí senyores i senyors, molt a pesar de Compromís per Sueca, les festes de Sueca han estat un èxit i plenes de gom a gom de veïnes i veïns que volien gaudir d’elles.

No obstant, entenc que la crítica anava en vers de que s’havien fet moltes despeses per a estes festes, però les festes no son deu dies a l’any com alguns fan creure, realment al llarg de l’any son moltes més les cel.lebracions en les quals la Regidoria de Festes col.labora i/o participa i on es fa necessària la presència de l’Ajuntament per tal que estes cel.lebracions segueixquen sent tradició i tinguen el reconeixement que es mereixen. També hem de posar en relleu unes directrius de gestió i treball d’este any que se’ls oblidà indicar en l’article de la oposició (ja que creien que no seria d’interés) per a dur a terme les festes de setembre, per la gratuïtat de quasi la totalitat de la programació, i el apostar perque una gran quantia d’esdeveniments, actes i espectacles es treballaren desde empreses de caràcter local que han sabut demostrar la màxima professionalitat i qualitat.

La política de govern de l’actual oposició a Sueca pareix que siga governar sols per a uns quants i no per a tot el poble, segurament siga este també el motiu per el qual se’ls ha trobat a faltar en multitud d’actes festius que hem concel.lebrat al llarg d’esta legislatura. La gran sorpresa ha estat estos darrers dies, on a pesar de les crítiques formulades cap a les festes i la programació que les envoltava, els membres del grup municipal Compromís han fet un ús extraordinari de la política de «flash» que tant en critiquen (moltes fotos i posturetes) i és que ara sí, se’ls ha vist el llautó tornant a estar presents en tants actes i cel.lebracions i deixant constància per tot arreu, com es nota que s’apropen les pròximes eleccions municipals i ja és hora de tornar a figurar.

I de l’asistència i comboi mostrats als diferents concerts d’artistes questionats com bé diuen, en parlarem en altra ocasió, ja que fins i tot l’efecte «Paquirrín» els va absorvir en veure’ls la cara d’interés per fer-se la foto amb el artiste.