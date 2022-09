AMB NOM PROPI Mª Teresa Fernández

La magistrada i política Maria Teresa Fernández de la Vega Sanz, tot i que va nàixer a València l’any 1949, es vincula a Beneixida, on estiuejava de menuda, i on estan soterrats els seus pares.

Llicenciada en Dret per la Universitat Complutense de Madrid, es va doctorar per la Universitat Central de Barcelona i es va especialitzar en Dret Comunitari per la Universitat d’Estrasburg.

Va militar en el PSUC i, després, en el PSOE. L’any 1990 va accedir a la magistratura i, entre 1994 i 1996, formà part del Consell General del Poder Judicial.

Adscrita a l’associació Jutges per a la Democràcia, l’any 2011 va ser nomenada Doctora Honoris Causa per la Universitat Internacional Menéndez Pelayo.

L’any 2004 va ser nomenada vicepresidenta primera i ministra de la Presidència i a partir de 2010 passà a formar part del Consell d’Estat, ocupant la seua presidència a partir de 2018.

Està en possessió de la Gran Creu de l’Orde de Carles III i de la de l’Orde El Sol del Perú i forma part de l’Orde de las Tres Estrellas. L’any 2017 va rebre la Insígnia d’Or dels premis UGT-Astúries Primer de Maig pel seu activisme per la Igualtat i com a presidenta de la Fundació Dones per Àfrica.