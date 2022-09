Un éxito que va de la mano del MIM

La relación entre Maduixa y el MIM está más que demostrada y les hace ir siempre al unisono. Joan Santacreu solo tiene palabras de agradecimiento: «Vamos de la mano desde hace más de 15 años. El MIM es uno de los culpables de lo que soy y de lo que hago. Desde muy pequeño me transmitió esta pasión. Con 15 años, Abel Guarinós me dio la oportunidad de entrar en el equipo del MIM y asumí cada vez más responsabilidades en el festival hasta llegar a la dirección artística. Evidentemente, Maduixa no es el MIM, pero nuestros genes comparten algo inexplicable. Por eso, recurrimos al gesto».