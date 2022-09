Una fibra del caqui podrá usarse en la producción de gominolas

El caqui es una de las frutas más cultivadas en la comarca de la Ribera. Ya sea en rodajas, con una cucharilla o, incluso, como ingrediente de un pastel, su consumo se ha incrementado durante los últimos años en sus distintas variantes. Ahora, además, también podrá ser utilizado en la elaboración de gominolas, un dulce que agrada a niños y adultos.

El proyecto, en el que colabora el Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos (IATA-CSIC), la empresa de Catadau, Postres Lácteos Romar, y el Centro Tecnológico de Industria Agroalimentaria (AINIA), pretende poner en valor subproductos agrícolas para obtener fuentes alternativas de ingredientes alimentarios que, a su vez, generan propiedades mejoradas.

La iniciativa, además, pretende fomentar tres frutas con un importante volumen de producción en la comarca y en el resto de la Comunitat Valenciana como son los cítricos, la sandía y el caqui en un momento en que la agricultura está sufriendo graves problemas. En este sentido, el objetivo es aprovechar los residuos agrícolas de estos productos para darles una segunda oportunidad y evitar, así, su desperdicio.

Pectina aprovechable

Durante el proceso, los investigadores están evaluando las propiedades tecnológicas de la pectina, que es una fibra soluble que se encuentra en el caqui para elaborar gominolas. Aunque el proyecto se encuentra en fase inicial, la responsable del departamento de AINIA, María Teresa Navarro, reconoce que «los primeros resultados indican una buenas propiedades de gelificación debido al alto nivel de pectina en la fruta». Esta fibra se ubica en la pared celular de muchas plantas terrestres. El caqui tiene un alto contenido, ya que hay entre un 4% y un 12%. Su uso comporta, además, que el producto final sea más natural y fomenta, por otra parte, la economía circular. «Se garantiza la seguridad del producto sin alterar su valor nutricional», según destaca Navarro.

Los restos de estas frutas también se pueden aprovechar como texturizantes en la elaboración de postres lácteos, aperitivos o coberturas para la repostería. En este sentido, la empresa Postres Lácteos Romar, ubicada en Catadau está trabajando para incorporar estos productos en sus cremas y natillas. «Con la fibra se pueden hacer «snacks» y con la tectina se podría sustituir a los texturizantes que se utilizan», explica el responsable de I+D de la empresa, Ismael Puchades. Reconoce que se generan muchos residuos agrícolas y, con este proyecto, «se les podría dar otra utilidad y añadirle valor a la fruta».

Todo son ventajas

Además, la utilización de estos elementos ofrece otro tipo de ventajas, ya que disminuye el coste del producto final, facilita el aprovechamiento del residuo agrícola, ya que lo convierte en materia prima, facilita la creación de productos novedosos y lel uso de la pectina reduce el nivel de azúcar.

El uso de la pectina de la fruta también permite desarrollar otros productos con un alto contenido en fibra y con un gran valor nutricional. «Los «snacks» se podrían vender de manera individual o incorporarlos en el postre para darle un sabor diferente», reconoce Puchades. «Y no añadiríacostes, ya que se podría utilizar aquella fruta que no llega al mercado y no se aprovecha. Hemos comprobado que no hay diferencia respecto al sabor y la textura ».

El reponsable de I+D se manifiesta optimista ante este proyecto a pesar de que aún se están dando los primeros pasos. «Ahora lo estamos haciendo a pequeña escala para ver cómo funciona. Vamos a ir poco a poco, pero el objetivo es que se pueda implantarse a finales de 2023», concluye.