Joan Cabanilles

El músic, compositor i organista Joan Baptista Josep Cabanilles va nàixer a Algemesí el 6 de setembre de 1644 i va morir a la ciutat de València a finals d’abril de 1712. Va ser deixeble, entre altres, d’Urbán de Vargas, d’Antonio Ortells i de Jerònim de la Torre a qui va succeir com a organista de la Seu de València l’any 1665. Eixa plaça la conservaria fins a la seua mort.

Com a interpret va ser considerat el millor organista espanyol del seu temps i va viatjar en diferents ocasions a França per a actuar en celebracions solemnes i en concerts, per a la qual cosa comptava amb un menut òrgan portàtil que utilitzava per a l’ensenyament i que duia a diferents esglésies valencianes en determinades festivitats.

El seu estil, si es compara amb els dels compositors del seu temps, va ser més modern, sobretot en el que es referix al contrapunt, a l’harmonia i a les disonàncies, si bé en allò que més va destacar va ser en en l’art de la variació, sent famosos els seus tactes, les gallardes, els tocates i les cercaviles.

La publicació de les obres completes del compositor les inicià Higini Anglés en 1927 i les va reprendre després la Institució Alfons el Magnànim de la Diputació de València. L’any 1959, junt al parc Salvador Castell, Algemesí va alçar un monument en el seu honor, obra de Leonardo Borràs.