L’ull clínic del Dr. Perrón

El 15 de setembre de 1956, l’odontòleg Carlos Perrón, amb clínica a Alzira des de l’any 1942, realitzà el primer implant de la seua carrera professional, fet que el convertia en un dels pioners en l’Estat espanyol. El material que utilitzà provenia d’Itàlia, del seu col·lega el Dr. Formiggini. Un dels seus somnis s’havia materialitzat. Tota una dècada d’estudis i la publicació de quatre articles en revistes especialitzades en la matèria ho demostren. Les traves burocràtiques i duaneres no foren un obstacle per a ell.

De menut ell va aprendre el que suposava tindre un no per resposta, fou un de tants xiquets que patí la poliomielitis i això li deixà seqüeles visibles de per vida. Son pare, el metge Jorge Perrón va saber inculcar en els seus fills la curiositat pel saber. Tant Carlos com la seua germana Adelina cursaren la carrera d’Odontologia, sent ella una de les primeres dones a obtenir el títol.

És precisament aquesta passió pel seu ofici el que el va dur cap al món de la fotografia. Registrant i guardant l’evolució dels treballs amb els pacients, per a poder difondre en congressos i publicar els avanços al món de la implantologia dental. Trià el format de la diapositiva per a una millor qualitat de la imatge i pensant sempre en la seua difusió. Òbviament, no tot era feina i de tant en tant, també captà escenes de la vida quotidiana, com del món que l’envoltava.

Desenes d’aquelles diapositives van arribar a les meues mans gràcies al seu nebot-net, Jorge Escrivà. Encapsulades dins de caixes de fusta amb anotacions al marge. Un material delicat i aparentment en bon estat de conservació. Després de visualitzar-les van haver de ser restaurades per Xavier Soro, membre de l’Agrupació Fotogràfica Setabense d’Aficionats, qui ha sabut recuperar tota la seua esplendor.

A la mostra que es va inaugurar el darrer divendres 9 de setembre al MUMA d’Alzira amb el lema «Ull clínic» i que es podrà visitar fins al diumenge 25, s’ha intentat donar una visió tan ampla com siga possible del criteri estètic de Perrón.

Una lliçó d’etnofotografia

Per una banda, la sèrie del riu Xúquer, on en un marc de bosc de ribera; salzes, oms i poques canyes es desenvolupaven oficis ja desapareguts com l’arener o el barquer. Llàstima que el llibre de «Les Barques del Xúquer» s’editara el 2002; ven bé, podrien haver format part del catàleg d’imatges. Cal destacar les fotos a color de la darrera barca de Sumacàrcer, María Luisa, on es pot apreciar els contrapesos de pedra, o els esportins al pis. Tota una lliçó d’etnofotografia oferida amb la naturalitat d’aquell que va d’excursió un diumenge a la vesprada acompanyat per la seua dona i una amiga del matrimoni. Com són la resta de fotos fins a completar l’exposició.

Les imatges soltes de viatges, de congressos a Buenos Aires, Río de Janeiro i Santiago de Chile, sempre acompanyat per la seua senyora Carmen Escrivà. Aquella passió per la fotografia fou tan contagiosa que fou el primer president i fundador del Foto-Club Alzira. Un moviment associatiu que si li permeté el règim franquista front a altres iniciatives que li foren prohibides i que malauradament mai eixiran a la llum.

A diferència d’altres ciutats com Xàtiva o Canals que encara es mantenen en actiu les seues agrupacions fotogràfiques, la d’Alzira es va dissoldre, però abans tingué l’encert de retreure-li un merescut homenatge en juny de 1984, on a banda de la placa oferida pels socis, l’Ajuntament d’Alzira li imposà la insígnia de plata de la ciutat de mans de l’alcalde Francisco Blasco.

Uns anys abans, en 1970, l’I·lustre Col·legi d’Odontòlegs i Estomatòlegs de València li imposà la medalla d’or en reconeixement de la seua trajectòria professional. Servesca doncs aquesta exposició per posar en valor la figura de d. Carlos Perrón Andrés.