SENSE CATÀSTROFES, NO S’ACTUA?

El Canal de Les Basses ha evitat inundacions, però ha evidenciat la incapacitat del barranc de La Casella per transportar les pluges plogudes a les conques de l’Estret, La Casella i Vilella fins el riu Xúquer, principalment per la insuficient secció del pont de Xàtiva, tal i com ja documentà Xavier Machí en 1995 als Estudis d’inundabilitat del PGOUM. Aquestes conques capten cabdals de 440 mts3/seg, al afegir-li els 40 mts3/seg de les conques del Respirall, Fosc, Gracia Maria i Arena, que aporta el canal, com el pont de Xàtiva sols permet el pas de 74 mts3/seg, els 400 mts3/seg restants, retinguts, eleven el nivell, inundant Vilella, primer i impedint el drenatge del clavegueram i del Canal de Les Bases, després, amb el que, si Deu no s’apiada de les alzirenques, i segueix plovent, han de traure aigua i fang de les seues cases.

Constatada aquesta realitat, el Consistori aprovà per unanimitat en maig de l’any passat instar al Presidente del Gobierno de España a que prioritzara l’ampliació del barranc de La Casella d’entre les obres previstes per la CHJ. Ni els regidors ni la resta d’alzirencs fórem capaços de fer-nos escoltar a Madrid, i els Pressupostos Generals de l’Estat (PGE) 2022 ens ignoraren.

Enguany, coneixent les quantitats que TYPSA (redactora de l’Estudi per la reducció del risc d’inundabilitat a la Ribera del Xúquer, adjudicat pel Ministeri per la Transició Ecològica i Repte Demogràfic) estimà com a imprescindibles per evitar les inundacions provocades pel pont de Xàtiva, el Ple de l’Ajuntament d’Alzira, en maig, aprova, per unanimitat, demanar al Presidente del Gobierno de España, la solució al barranc de La Casella, concretant en vint-i-sis milions d’euros la partida finalista per ampliar-lo, des de la tancà de Sant Antoni fins al riu Xúquer, substituint el pont de Xàtiva per un nou que permeta el pas dels 480 mts3/seg i respecte la cota 21 mts del malecò, i acondicionant i revegetant els terrenys del frustrat centre comercial, que ja actua com a tanc de tempestes durant les avingudes, per a que els ciutadans el gaudisquen, com a parc urbà estant buit.

Com que els alzirencs amb els nostres impostos, aportem, cada any, més de tres-cents milions d’euros, i és al Congrés dels Diputats, primer, i al Senat, després, on els reparteixen els representants dels espanyols, és pel què demanem que la partida finalista estimada per TYPSA, es consigne als PGE de 2023. Si els partits que ho han aprovat a Alzira, ho aproven a Madrid, és cosa feta.

A hores d’ara, la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), no té previst actuar més que al tram final del barranc de La Casella, des del pont de Xàtiva fins al Xúquer (sempre i quant els PGE li consignen la partida). Rentant-se les mans i desentenent-se de la resta. Apunta a la Generalitat, com a responsable de les carreteres, per al pont de Xàtiva, i pel Patricova que la GV actue barranc amunt.

És per que, coneixent l’infrafinançament que patim com a valencians, que diem que aquesta decisió condemna la urbanitzada partida de Vilella, a zona de sacrifici; i pensem que no devem esperar-nos al repartiment dels impostos que arriben a la Generalitat Valenciana, i ja que els alzirencs no ho aconseguírem l’any passat, demanar-li a la Generalitat que consigne les partides als PGV 2023, per tal de que siga la Generalitat, la que, també, pressione per que s’incloga la partida finalista als PGE2023 per ampliar el barranc de La Casella.

Des de la Federació d’associacions de veïns d’Alzira, considerem que a major nivell de representació política, major responsabilitat en la no resolució del problema.

És per això que demanem a tots els nostres representants polítics, tant a Alzira, a València com a Madrid, de tots els partits, que es reunisquen i assolisquen els consensos necessaris per defensar conjuntament la partida finalista per tal d’acabar amb les inundacions a Alzira.

La política ha d’aprofitar per resoldre els problemes dels ciutadans. Els representants polítics s’avaluen en funció dels seus resultats. La mota que condueix el Casella, és a cota 21, mentre la ciutat és a 14 mtsnm. Per què esperar esdevinga una catàstrofe per a que els polítics destinen diners per estalviar-nos el perill que patim?

* Signen l’article José Vte. España per l’Associació de Veïns de l’Alquerieta, Enric Dàries per l’aavv Anna Sanchis, Andrés Viguín per l’aavv Basses-Ribera, Francesc Gil per l’aavv la Vila i Voro Pérez per la Federació d’Associacions de Veïns d’Alzira.