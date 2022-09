Alzira s’ompli de cultura en l’últim trimestre d’este any tan especial en què la ciutat és Capital Cultural Valenciana. Per a l’últim trimestre de l’any està prevista una programació extensa i variada en la qual cal destacar la setena edició d’Art al carrer i la sisena de la JIA, (Jornada d’il·lustració Alzira), representacions teatrals, concerts, dansa, exposicions i la 34 edició dels Premis Literaris Ciutat d’Alzira.

El proper cap de setmana arriba el festival urbà Art al Carrer, que oferix més de 20 espectacles repartits per tota la ciutat i la JIA, ubicada al carrer Escoles Pies, enguany dedicada a la ceràmica. Este mateix cap de setmana també s'ofereixen les festes de la patrona, la Mare de Déu del Lluch, amb el concert del Lluch de la Societat Musical d’Alzira i la Processoneta del Matí del dia 25 de setembre.

En el mes d’octubre arribaran les Festes de Moros i Cristians de la Vila, la programació especial del 9 d’Octubre, amb l’esperat concert on participarà el grup local La Fúmiga. “Ha estat un any ple d’activitat per a tots els públics, on el nostre objectiu és deixar empremta i fer una aposta decidida per a garantir l'accés a la cultura” ha explicat el regidor de Cultura, Alfred Aranda.

Els carrers de la nostra ciutat mostren les banderoles amb el logotip oficial de la Generalitat Valenciana i també amb les imatges que justifiquen este segell. Alzira es festa, música, teatre, tradició, art, creativitat o dansa, són les diferents versions de les banderoles i mobiliari urbà que ens acompanyaran en estos últims mesos per a donar suport a la campanya de la capitalitat encetada el passat mes de gener.