El Alzira suma en el campo del líder su primer punto de la temporada

La UD Alzira consiguió su primer punto de la liga e impidió sumar de tres al que era líder, el Espanyol B que hasta el momento era el único equipo que había ganado los dos encuentros disputados. El equipo azulgrana se quedó con la miel en los labios porque pudo obtener el 1-2 en el minuto 92. Fran Alcoy alineó a Adrián; Abraham, Kaiser, Carlos Moreno (Lado, 60’), Solbes, Cortijo; Javi Serra (Ramón López, 68’), Soler, Marenyà, Pitu (Pulpón, 82’) y Beceiro (Álvaro Gómez, 68’).

El filial periquito salió como un ciclón y dominó claramente los primeros veinte minutos. El bigoleador Becerra tuvo la primera ocasión del partido a los seis minutos que fue despejada. Cinco minutos después, Dacosta se quedó libre de marca dentro del área y a la media vuelta batió por abajo a Adrián Fernández. Llegado el minuto 20, el Alzira empezó a estirar sus líneas y Pitu enganchó el primer disparo desde fuera del área que se le fue alto. En un córner llegó el empate. El central Kaiser remató solo de cabeza al fondo de las mallas. “Reaccionamos bien porque la semana pasada, al encajar, presionamos alto con mucha precipitación y desorden. El sábado aguantamos con más calma”, comentó un Fran Alcoy “muy contento por el partido realizado. Estudiamos bien al rival y ejecutamos bien el trabajo previo excepto al principio”. Al filo de la media hora, el Alzira metió otro balón al área pequeña que remata Beceiro pero fue el propio Pitu el que taponó el disparo a la media vuelta que solo tenía a Fortuño para impedir el 1-2. “Reaccionamos bien al gol encajado e igualamos el juego. Los cero puntos pesaban mucho psicológicamente”. Cuatro minutos después, en el 32 fueron los espanyolistas los que tuvieron el 2-1. Kenneth remató al palo tras un centro desde la derecha. Cuando acababa la primera parte, el alzirista Soler cabeceó un centro desde la izquierda que volvió a sacar la defensa periquita.

La segunda parte empezó con los 22 titulares. Ambos equipos no acertaban entre los tres palos sus intentos de marcar. En el minuto 5, el Alzira robó un balón, centró al segundo palo pero Javi Serra la envió alta. Igualmente le pasó a Becerra un minuto después. Al cuarto de hora tanto Fran Alcoy movió el banquillo: sacó al centrocampista Lado por el lesionado Carlos Moreno que estaba haciendo buen partido. “Los nuevos titulares -como Abraham- lo hicieron bien y los cambios aportaron para mejorar”, añadió. Mangada quiso sorprender con un libre directo que se fue cerca del poste. Alcoy sacó a Ramón López y Álvaro por Beceiro y Javi Serra en sus mismas posiciones. El Alzira volvió a la carga y a los 20 minutos Kaiser cabeceó una falta lateral que requirió de la estirada de Fortuño. “La segunda parte fue nuestra con bloque alto y junto. Cada vez que recuperábamos, transitábamos bien y el resultado debió ser una victoria”. Por su parte, Cortijo no tuvo puntería con un disparo de derechas desde fuera del área. Segundos después, Pitu filtró un balón a Ramón López que también disparó fuera desde la frontal. Y no quedaría ahí la ofensiva valenciana ya que Cortijo puso otro centro que Álvaro Gómez cabeceó alto. “Fue una lástima fallar tantas ocasiones”. A un cuarto de hora para la conclusión Adrián Fernández mostró su buen hacer en los mano a mano cuando Kenneth se internó en el área y el exmeta madridista despejó con el cuerpo. En el 81 Cortijo volvió a intentarlo desde fuera del área pero de nuevo salió por encima del larguero. El técnico de Massanassa hizo un cuarto cambio, Pulpón por Pitu para refrescar el flanco izquierdo y Lluís Blanco quitó a Mangada y Recasens por Lancho y Cissé. En el tiempo añadido el Alzira tuvo dos ocasiones más. Cuando se iban a cumplir dos minutos tras el 90, después de una jugada en el área espanyolista Ramón López disparó cruzado. La mejor vendría 30 segundos más tarde cuando Lado encaró a Fortuño libre de marca pero el meta adivinó el costado por el que le disparó el georgiano.

“El punto lo hemos de hacer bueno el domingo ante el Teruel”, apostilló el técnico. Los aragoneses visitarán el Luis Suñer Picó a las 18 h.