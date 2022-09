Las primeras críticas ponen a prueba la fragilidad del consenso en el PSOE de Alzira

Todas las guerras dejan heridas abiertas y el aparente consenso que se vivió en la asamblea del PSOE de Alzira que en la tarde-noche del lunes eligió a Gemma Alós como secretaria general, con la aprobación del informe de gestión de Isabel Aguilar y la propia elección de Alós por asentimiento, saltó por los aires poco después en las redes sociales.

El hasta el lunes secretario de organización del colectivo, Salva Roses, que ha vivido el conflicto en primera persona -entre otras cosas fue el señalado en la convocatoria de la asamblea de abril que se anuló por defecto de forma- publicó esa misma noche en su muro de Facebook una foto de la nueva ejecutiva tachada en rojo con una reflexión que concluye con un mensaje que no da lugar a dudas: «A mi no em representen». Se trata de una primera crítica en público que pone aprueba la fragilidad del pacto alcanzado para pacificar la agrupación después de que el sector de Aguilar haya rechazado la propuesta de integración.

Roses, al hilo de las dos intervenciones que hubo en la asamblea, la de la propia Aguilar y la de Alós, expone en su muro que cuando se milita en un partido político se suele utilizar como frase recurrente que «el partido son las siglas y no las personas que van y vienen mientras la marca siempre está». No obstante, señala que «si las personas no te aportan nada no sirve defender ninguna sigla, dando más peso a la falsedad que a la claridad de ideas y pensamientos, es entonces cuando se debe dar un paso al lado y esperar, porque todo llega, todo tiene su momento». Salva Roses reivindica su libertad para expresar su opinión como militante de base y, sobre la foto en blanco y negro de la ejecutiva con una cruz roja que sobresale, señala que no se siente representado.

Conflicto enconado

El anuncio a principios de agosto de la retirada de la candidatura de Adrián Sarria a la secretaría general, de la que formaba parte la propia Isabel Aguilar como número dos, puso las bases para desatascar un conflicto enconado durante meses y allanó el camino para que la representantes del sector crítico asumiera la secretaría general.

La asamblea del lunes en que se formalizó la elección fue plácida, se había llegado a un acuerdo para que tanto el informe de gestión de Aguilar como la designación de Alós como secretaria general se aprobaran por asentimiento para evitar votos en contra que pudieran mantener la fractura en la agrupación. Tampoco hubo intervenciones críticas, más allá de la reflexión realizada por la propia Aguilar para defender que una persona no gana o pierdes unas elecciones y que, más que las personas, lo importante son las siglas, para las que pidió respeto. Cerró su discurso con una crítica a los militantes intermitentes en una alusión clara a aquellos miembros del sector crítico que han dado un paso al lado durante su mandato como secretaria general.