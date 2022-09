Alginet anota la mayor anomalía térmica de un verano de auténtico récord

El observatorio de Alginet registró la anomalía térmica más acusada del verano climático, que abarca los meses de junio, julio y agosto, con una temperatura 3,9 º C más alta de la que se considera normal en base al promedio del período 1981-2010 que se toma como referencia, según el balance realizado por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que ha calificado el verano de 2022 como el más cálido desde que hay registros en el conjunto de la Comunitat Valenciana con una temperatura 2,3º C por encima del parámetro que se considera normal.

Hasta tres estaciones de la Ribera Alta aparecen en las primeras posiciones del listado de municipios con las mayores anomalías térmicas que lidera Alginet, donde la temperatura media del verano alcanzó los 28,6 º C, frente a los 24,7 º C que marca el promedio histórico. El observatorio de Sumacàrcer aparece en cuarto lugar con una anomalía de + 3,5 º C y el de Montserrat en el octavo, con una temperatura media de 26,7 º C, que supera en 3,3 º C la que se consideraría normal en base al promedio histórico.

Diferencias entre la Ribera Alta y la Baixa

El análisis que realiza el Jefe de Sección de Climatología de la delegación territorial de Aemet, José Ángel Núñez, detecta en la comarca una peculiaridad ya que mientras prácticamente todos los observatorios de la Ribera Alta superan los registros del verano de 2003, considerado hasta el momento el más cálido desde que hay registros, no sucede los mismo en la Ribera Baixa, ya que los observatorios más próximos al litoral, en este caso los de Sueca o Polinyà de Xúquer, ofrecen marcas inferiores a las de aquel año. En el caso de Sueca, la media del verano de 2022 es de 27,4 º C mientras que en 2003 fue de 27,6 º C, mientras que en Polinyà la temperatura media ha sido este año de 26,2 º C cuando en 2003 fue de 26.9 º C.

Por lo que respecta al balance de lluvias, los registros son muy dispares ya que oscilan entre un déficit de precipitaciones del 50 % en Sueca o del 40 % en Polinyà y zonas con superávit que, en el caso del valle de la Casella de Alzira alcanza el 24 % o el 23 % en Sumacàrcer.