En muy pocas jornadas, solo tres, la Liga Valenta ha dejado patente lo difícil que es mantener una trayectoria perfecta. De hecho, solo quedan tres equipos –Intercity, Levante D y Villarreal C- que no han conocido todavía la derrota y mantienen el pleno de triunfo. Por contra, ahora sí, todos han recibido al menos un gol. El Càrcer, que hasta el momento ni había perdido ni nadie había podido batir su portería, perdió las condiciones de invicto e imbatido tras la derrota por la mínima frente al Valencia C en la Ciudad Deportiva de Paterna.

Partido bronco con once tarjetas No fue un partido fácil desde el inicio, sin un dominador claro y un juego bronco –se mostraron once tarjetas- en el que predominaron las interrupciones y los balones en largo. Sin embargo, el Càrcer intentó calmar el juego a base de circulación de balón y tuvo dos ocasiones muy claras para avanzarse en el marcador por medio de Paula Piñero, que primero se encontró con el poste y a renglón seguido con el larguero de la meta che. Replicaron las valencianistas por banda izquierda con hasta cuatro internadas prácticamente idénticas, de las cuales dos se marcharon directamente fuera y las otras las atajó Karen Murillo. Nada más iniciarse el segundo periodo el Valencia obtuvo el premio del gol que a la postre sería decisivo. Otra colada por banda de las locales terminó en un balón al segundo, un mal marcaje defensivo y un posterior remate con la testa al interior de la portería ribereña. El Càrcer reforzó su defensa e impidió los ataques del Valencia, aunque tampoco pudo percutir con premio en el área rival a pesar de disponer de distintas opciones para ello. Frenazo en seco tras un arranque fulgurante de la competición. La próxima jornada, la de la vuelta al José Sirera tras dos jornadas lejos de él, recibirán al Villarreal C. El conjunto groguet ha iniciado la temporada con pleno de puntos y se ha situado en la tercera posición. Un rival perfecto para recuperar la mejor versión y volver a enfilar hacia los puestos más altos. El Càrcer golea al Mislata B y sigue líder de la Liga Valenta