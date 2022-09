Catadau lleva meses sin servicio sanitario para atender las urgencias

Los vecinos y vecinas de Catadau no disponen del servicio de urgencias en el consultorio médico de la localidad desde hace casi tres meses. El alcalde del municipio, Manolo Bono, señala a Levante-EMV que la ausencia de esta prestación se inició el pasado 30 de junio. «Sanidad me llamó el 30 de junio y me dijo que en pocas horas tenían que quitar el servicio de urgencias en la localidad por falta de personal sanitario, tanto médicos como enfermeras. No había alternativa más allá de la eliminación de las urgencias. Parecer ser que aún tengo que agradecer que me avisaran», explica.

A fecha de ayer, 20 de septiembre, el consultorio seguía sin poder prestar este servicio, según manifestaba el primer edil a este diario. «Llevamos casi tres meses y no ha habido ninguna mejora. Parece ser que no han podido contratar al personal sanitario necesario todavía o no se ha reincorporado de las vacaciones», reconoce Bono. El primer edil expone que la falta de este servicio durante los meses de verano, «cuando acude más gente para pasar las vacaciones en las urbanizaciones situadas en la localidad», ha saturado a los consultorios cercanos como el de Carlet, ya que los vecinos se han tenido que trasladar a otras localidades para poder ser atendidos. Añade: «Ha pasado el verano, casi ha concluido el mes de septiembre y seguimos sin el servicio. ¿Hasta cuándo vamos a estar así? No podemos prescindir de un servicio tan necesario para la población». Demoras en Atención Primaria Bono también denuncia el retraso en la prestanción del servicio de Atención Primaria del consultorio. «Si pides una cita, pueden tardar entre 10 y 12 días en atenderte. La Atención Primaria es básica en la Sanidad. Ante este retraso, solo hay dos opciones: Tienes la suerte de curarte o te mueres después de tantos días», lamenta. El primer edil reconoce que «las deficiencias en Sanidad siempre afectan a la localidad de Catadau». Reivindica: «Esta escasez no puede perjudicar al vecindario. Ellos tienen los mismos derechos que el resto de la población de poder utilizar este servicio». Ante esta situación, Bono insiste en que continuará defendiendo los intereses de la localidad. «Si alzamos la voz, tal vez tengan vergüenza y lo restablezcan ya. Aquí también cotizamos y pagamos nuestros impuestos», concluye. Un problema recurrente durante los últimos años No es la primera vez que la localidad de Catadau se queda sin servicio de urgencias durante los últimos años. Este diario ya ha informado en varias ocasiones del malestar vecinal que genera esta situación, sobre todo en períodos festivos y vacacionales, momento en que la población residente en los chalés y segundas viviendas se incrementa considerablemente. El alcalde del municipio espera que «el problema se solucione en el menor tiempo posible».