La trituración crece en la Ribera como alternativa a las quemas agrícolas

El Ayuntamiento de Montserrat adquirirá una trituradora para facilitar a los agricultores la eliminación de los restos de poda ante la perspectiva de que la aplicación de la nueva Ley de Residuos y Suelos Contaminados prohíba las quemas agrícolas más pronto que tarde. El consistorio ha solicitado una subvención a la Generalitat con este fin aunque, según adelantó la concejal de Medio Ambiente, Eva Bosch, en el último pleno, si no llegara esta financiación se intentaría habilitar una partida en los presupuestos de 2023.

“La quema de restos de poda es una práctica cultural muy antigua y es complicado decirle al agricultor de hoy para mañana que no se puede quemar. Queremos ofrecer a los agricultores una alternativa”, comentó la edil, mientras recordaba que, en aplicación de la nueva ley que considera los restos de poda como un residuo, la quema quedará prohibida por la legislación estatal en un plazo de tres años. “Hay otra cuestión que no nos compete a los municipios y es que la Generalitat Valenciana ha elaborado un decreto que plantea la quema desde la perspectiva de evitar problemas fitosanitarios que permitiría seguir quemando, aunque todavía no está aprobado”.

Eva Bosch detalló que la Generalitat ha abierto una línea de ayudas para la adquisición de trituradoras que financia hasta el 60 %. El ayuntamiento ha solicitado acogerse a la misma aunque, como llega el momento de elaborar los presupuestos del próximo año, indicó que el gobierno municipal tratará de contemplar la partida para facilitar esta transición. “Vamos a utilizar todas las herramientas que tenemos a la mano para intentar conseguir la maquinaria para poder disponer de esa alternativa”, indicó.