AMB NOM PROPI Ricard Camil Torres

El professor i historiador Ricard Camil Torres Fabra va nàixer a Cullera l’any 1956. És doctor en Geografia i Història per la Universitat de València, on ha exercit la docència. Ricard ha centrat la seua labor investigadora en el món rural valencià del segle XX i en la guerra civil i el franquisme. Ha coordinat i dirigit tallers, congressos i seminaris vinculats amb la docència i la Memòria Històrica i ha participat com a ponent en diferents congressos nacionals i internacionals al voltant de temes de la seua especialitat.

És autor, entre altres, dels llibres «Entorn a la trajectòria de la dreta valenciana»(1999), «Autarquia i estraperlo. L’economia en un espai rural del País Valencià» (2005), «Camp i política. La Falange en una comunitat rural valenciana» (2005), «La repressió franquista al País Valencià. Recull bibliogràfic» (2008), «Alambradas, muros y corrientes de aire. El universo penitenciario franquista en la postguerra del País Valenciano» (2013) i «La política en la maleta. Les relacions entre els partits i sindicats catalans a l’exili» (2015).