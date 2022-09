Cal arribar als 60º per a canviar?

Doncs aleshores ja serà massa tard i no podrem recuperar l’anterior equilibri climàtic!

Els informes científics indiquen que anem cap a una pujada de 3ºC perquè els governs, amb la nova guerra que s’han muntat, han passat a segon plànol l’emergència climàtica i s’han «oblidat» de l’Acord de París, tornant inclús a cremar carbó. Potser aquest era un objectiu dels promotors i beneficiaris de la guerra (els amos de les grans companyies d’armes i combustibles), desviar l’atenció.

Segons explica Antonio Turiel, físic i matemàtic del Consell Superior d’Investigacions Científiques, si el clima global es calfa 3ºC per damunt de la mitjana històrica, cosa que ocorrerà en algunes dècades, a la península tindrem dies de 60ºC.

Fa poc em contaven uns magrebins que al seu poble alguns dies d’estiu hi arriben als 50ºC i ho passen realment mal. I més al sud, en ple desert del Sàhara, fins i tot han arribat als 59ºC. Si pugem a eixes temperatures ací, qui podrà viure? Què podrem cultivar?

Encara hi ha solucions que passen per protegir i augmentar la vegetació autòctona (que absorbix CO2, el principal gas d’efecte hivernacle) i, sobretot, per reduir la crema de combustibles fòssils (que emeten ingents quantitats de CO2). El problema és que petrolieres, gasistes, carboneres, automobilístiques i d’altres grans companyies han guanyat bilions de $ i estan tan viciades que no volen reduir beneficis, i tenen tant de poder que compren mitjans informatius i polítics per a pressionar els governs i adormir/enganyar els pobles. Sols així s’explica que hagen passat 43 anys sense frenar el calfament del clima.

Tenim fins al 2030 per a reduir a la meitat la crema dels combustibles fòssils i detindre la destrucció dels ecosistemes. Podem aconseguir-ho si ens deixem de guerres i apliquem seriosament les solucions. La reducció del consum no implica necessàriament viure pitjor. Si fem les coses bé, podem inclús millorar la qualitat de vida. Per exemple, si reduïm a la meitat l’ús dels autos tindrem unes ciutats la meitat de contaminades i congestionades, respirarem un aire molt més net.

Però el gran capital vol continuar creixent i creixent encara que estiguem ofegant-nos de calor i contaminació, encara que s’esgote el petroli i d’altres recursos. Per això, necessitem que els pobles desperten i pressionen, que comencem a aplicar solucions com viatjar menys, passar-nos al peu+bici+tren, deixar els autos només per a l’imprescindible, comprar productes de proximitat, consumir menys carn i més productes vegetals i ecològics, aplicar les 4R...

Aquest estiu hem patit 3 onades de calor i 45 dies d’alerta per calor, rècords històrics, amb milers de morts a Espanya, i ja vorem com ve aquesta tardor... Cada dia és més urgent reduir la crema de combustibles fòssils, protegir els ecosistemes i tendir a l’autosuficiència. És hora d’actuar!