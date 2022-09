El Santuari del Lluch

Al fil de la festivitat de la patrona d’Alzira que se celebra hui tractem sobre el temple marià que al cim de la Muntanyeta del Salvador els alzirenys van erigir en honor de la Moreneta i que va substituir l’antiga ermita del Salvador que va alçar l’ardiaca Pere Esplugues. En realitat es tracta d’un punt de referència de la Ribera, que, per la nit, sembla un far per als riberencs.

L’església començà a edificar-se l’any 1927. L’edifici, inspirat en els temples del romànic cluniacenc dels segles XI i XII, va ser projectat per l’arquitecte José Pedrós i presenta planta basilical amb una nau central i dues filades laterals de falses naus que corren parelles entre els contraforts. Els suports els conformen massissos parells de pilastres i pilars amb coberta de volta d’aresta i la capella majar amb volta de forn. Els murs són de rajola, estucats en alguns paraments i simulant carreus. La porta és neoromànica de mig punt, amb dues columnes, a manera de brancal, capitells i breu arquivolta treballada, tot amb pedra calcària blanca. A l’esquerra s’alça una torre quadrada de tres cossos. La nau central, a dues aigües, es fa ampla al creuer. La capçalera és polièdrica. A la part central del presbiteri s’alça el cambril que acull la bella imatge titular del temple, llaurada per Tonico Ballester, premi nacional d’escultura, l’any 1940. El santuari, distinguit amb el títol de Reial, meta de pelegrinacions, ha sigut visitat, entre altres, pels reis Joan Carles I i Sofia, el Papa Joan Pau II, el pintor Segrelles i moltes dignitats eclesiàstiques (cardenals, arquebisbes, bisbes, etc...).