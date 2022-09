El territori

Cullera, segons assenyala Pablo Giménez, en un interessant treball titulat «Medio, arroz y salubridad en la Ribera Baixa del Xúquer: el caso de Cullera» publicat en el volum de les VI Jornades d’Estudis sobre la ciutat (2003), tingué que fer front en el seu moment a un medi hostil mitjançant el control gradual de l’aigua que li aportava el Xúquer en el tram final. Les grans extensions palustres i lacustres que poblaven el seu terme van ser objecte inicial d’una sèrie d’aprofitaments tradicionals que van cedir l’avanç de l’arròs. És així que ja en el segle XVIII la localitat era considerada amb altres poblacions pròximes a l’Albufera, com Sueca o Sollana, com una de les zones on eixe cultiu havia adquirit major perfecció i extensió.