El Senyera abandona el campo en Càrcer tras sufrir tres expulsiones y carga contra los árbitros

El Senyera CF abandonó el partido que disputaba en Càrcer el domingo tras sufrir tres expulsiones y ver cómo el equipo local le remontaba un partido que dominaba por 1-3 en el minuto 58 con tres goles en seis minutos. El club ha justificado la retirada de los jugadores en el minuto 82 por la “la mala actuación del árbitro durante todo el partido” -el acta recoge que un cuarto jugador insultó al colegiado en el túnel de vestuarios que el club da también por expulsado-, aunque el malestar va más allá de un solo partido ya que señala que “durante ya dos temporadas el trato de los árbitros a este club no está siendo correcto”. “Queremos mostrar públicamente que estamos cansados de la imagen que la federación tiene del club”, incidieron en una publicación en Instagram. “Sólo pedimos árbitros buenos porque a nosotros nos cuesta mucho pagar los cien euros por partido y, en Segunda Regional, son los únicos que cobran”, manifestó a Levante-EMV Paco Álvarez, presidente del Senyera CF, que aseguró que no cuestiona las expulsiones - “pero son las situaciones que se crean en el campo”, dijo- ni tampoco pretende quejarse únicamente de los árbitros.

“La queja es que el año pasado casi todos los árbitros subieron a Primera Regional y están poniendo árbitros muy jóvenes que no han jugado a fútbol nunca. En la Segunda Regional hay una gran desprotección, un único árbitro con 17 o 18 años… yo tampoco pitaría un penalti en contra del equipo de casa. Hay mucha presión y por eso son arbitrajes caseros”, argumentó Álvarez, mientras señalaba que en el partido contra el At. Càrcer “hubo un momento en que no existían fueras de juego ni nada y en cinco minutos nos marcaron tres goles”.

La publicación en las redes para denunciar el trato recibido por el colegiado el domingo señala que todo los espectadores estaban asistiendo a un partido bonito entre dos grandes equipos de Segunda Regional “que el árbitro se cargó por completo” y que fueron los jugadores del Senyera, tras la sucesión de expulsiones, los que comunicaron al entrenador que lo mejor era abandonar el campo “a pesar de las consecuencias -en forma de pérdida de puntos- que pudiera tener”.