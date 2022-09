El Alzira elimina al Formentera y sigue adelante en la Copa Federación

La UD Alzira disputará los octavos de final de la Copa Federación el próximo 5 de octubre contra el Mar Menor al ganar por 2-0 a la SD Formentera. Su rival en la próxima ronda ganó al Poblense, de Tercera, con un gol en el último minuto de la prórroga.

El partido sirvió para que ambos entrenadores realizasen cambios, aunque fue el técnico del Alzira el que apostó más fuerte por llevarse la eliminatoria que le acercase a la Copa del Rey. Miguel Ángel Alonso dejó en el banquillo a cinco habituales en sus onces.

El Alzira jugó con defensa de cuatro (Abraham, Kaiser, Solbes, Cortijo) por delante de Lluís Andreu, que volvía a ser titular en partido oficial desde que jugara por primera y única vez en el primer partido de la fase autonómica de la Copa contra el Benigànim. Como pivote jugó Soler y por delante de él otra línea de cuatro con Pitu entrando por la derecha, Sergio González por la izquierda, Marenyà y Zarzo por dentro con Beceiro como delantero.

La UD salió a por la victoria desde el primer minuto cuando Zarzo intentó sorprender desde fuera del área pero el tiro le salió desviado. El Formentera apareció en contadas ocasiones en el área rival, si bien en el seis Markus se fue por velocidad de sus marcadores y su disparo cruzado fue despejado por Lluís Andreu con una estirada. Los alziristas no querían sorpresas y un enchufado Sergio González puso un gran centro desde la izquierda al que Beceiro no llegó por poco, el rechace lo recogió Abraham que no encontró hueco para el disparo. Sí tuvo más puntería Pitu cuando cruzó su chut a Dani, tras un excelente pase de Marenyà. Sergio González pudo coronar su buen arranque de encuentro con un gol que fue anulado por fuera de juego. Hubo que esperar a la media hora para que volviese el Alzira a acechar el marco contrario. Tras elaborar una muy buena jugada por la derecha Zarzo acabó disparando flojo, al igual que Beceiro desde fuera del área un minuto después. La segunda llegada del Formentera se produjo en el 38 con un disparo de Iván Alonso que se estrelló en el pecho de Lluís Andreu.

Gol a la salida de un córner

La segunda parte decayó en exceso. Fran Alcoy fue el primero en mover el banquillo acercándose al cuarto de hora dando entrada a Ramón López y Álvaro por Beceiro y Zarzo. El empate del Formentera pudo llegar con un centro desde la derecha que Lluís Andreu no despejó y dio en el travesaño. Llegado el minuto 70 el Alzira sentenció a la salida de un córner que Soler remató impecablemente de cabeza. Pitu y Marenyà fueron sustituidos por Serra y Marzà. Pasada la media hora Ramón López cabeceó demasiado cruzado un buen centro de Cortijo y seis minutos después, el delantero volvió a chutar a centímetros del poste al querer ajustar tanto desde la media luna a pase de Javi Serra. Para reservar aunque solo fuera por unos minutos a Soler, Alcoy lo sustituyó por el exmedio defensivo de la cantera valencianista, Torices, que aún no había entrado en ninguna convocatoria. El delantero de Benigànim, Javi Llario pudo recortar distancia a cuatro para el final pero su volea se fue alta por poco.

Sin tiempo para el descanso, ya se prepara el partido de liga del próximo fin de semana. El Alzira visitará al Ebro el domingo a las 12 y volverá a jugar Copa RFEF el próximo miércoles si bien será en el camp d’esports Venècia por la resiembra del césped del Suñer Picó.