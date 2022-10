AMB NOM PROPI Matilde Gordero

L’escriptora, periodista i consultora de comunicació Matilde Gordero-Moreno va nàixer a Cullera en 1984.

Ha col·laborat en diferents diaris digitals com Pikara Magazine, Núvol, Media.Cat, Nationalia.cat, El Salto, Factorhuma.org i al Diari La Veu. En este últim va publicar una columna quinzenal, on destacaven el seus escrits costumistes sobre la localitat natal, els diaris de viatge i les ressenyes sobre escriptores. Va continuar aprenent sobre narrativa, contes i microrelats a l’Escola d’Escriptura de l’Ateneu Barcelonés, on un dels seus contes va ser seleccionat per a formar part de l’antologia biennal d’alumnes «Iceberg 2».

Ha entrevistat a autores com la peruana Gabriela Wiener i les nord-americanes Vivian Gornik i Bonnie Morris.

El seu primer llibre, el poemari «Aquí ya no queda nadie», amb il·lustracions de Diana Viced i editat per Ediciones Carena, va ser tot un èxit.

Ha guanyat diversos premis literaris i va ser finalista del Certamen Correlletres 2020 i del Cassà de la Selva. S’ha especialitzat en l’ensenyament de l’escriptura creativa a través d’un postgrau de l’Escola d’Escriptors i la Universitat d’Alcalá de Henares.