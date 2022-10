«Benimuslem ha sido la gran olvidada de la catástrofe, aquí se sufrió mucho»

«Todo lo que vivimos entonces es inolvidable, por la pantanada y por la muerte de mi padre», señala Josefa Sifre, quien considera que Benimuslem siempre ha sido la gran olvidada de aquella catástrofe tanto en el momento de la inundación como con posterioridad, ya que todos los focos se ponían sobre las ciudades más grandes. Subraya que en Benimuslem se sufrió mucho y recuerda el caso de un vecino de la calle València que se negó a marcharse y acabó pasando la noche junto a su mujer, sus tres hijos y un cordero en la talla de una casa de una única planta.

Por otra parte, Josefa recuerda que un hermano de su padre había acuñado una frase mucho antes de la rotura de la presa de Tous que decía: «el día que el pantano reviente, en Cullera nos veremos todos». Josefa no olvida la angustia que le produjo recordar esa predicción cuando se dio la noticia de que el pantano se había roto.

«Después de todo vino la hora de limpiar. No he visto nunca en la vida un barro más pestilente y no lo veré», declara esta vecina de Benimuslem, mientras señala que los efectos que dejó aquella inundación todavía pasan factura en las paredes de su casa, una planta baja en la calle València, 40 años después.