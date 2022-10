El mestre Vert

El músic i compositor Joan Baptista Vert Carbonell, cèlebre pels seus èxits en la música lírica, tant a Espanya com a l’estranger, va nàixer a Carcaixent el 1890. El seu pare el va introduir en el món de la música des de xiquet. Es va traslladar amb la seua família a Ontinyent, on va créixer i viure. Allí inicià els seus estudis musicals amb Enrique Casanova, director de la banda municipal i organista de l’església de Santa Maria. Anys després estudià harmonia i composició en el Col·legi de la Concepció. Als 14, dominava el violí i el piano i es va convertir en concertino de l’Orquestra d’Ontinyent. Es va matricular al Conservatori de València, on el mestre Emilio Vega l’aficionà a la lírica. L’any 1911 inicià els estudis en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. En 1917 va estrenar en el Teatro de la Zarzuela la seua primera obra «Las vírgenes paganas» i, poc després, va compondre «El Versalles madrileño». Les obres van convéncer al compositor Reveriano Soutullo per treballar amb Vert. La producció comuna va ser nombrosa i constituïx la última gran associació d’autors de la història del gènere. De Vert i Soutullo destaquem les sarsueles «El capricho de una reina» (1919) o «La leyenda del beso» (1924). Va morir en febrer de 1931. El seu poble li dedicà un carrer i, molts anys després, el Conservatori.