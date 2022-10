El territori

Amb el nom de Quarter de Carrabiners, tal i com assenyalen E. Gandia, E. Gómez i J. Mª Escrivá, són conegudes unes construccions de dimensió reduïda, on vivien una o dos famíles que tenien com a missió servir d’enllaç i de comunicació entre els propis carrabiners i que es localitzaven en l’entorn de la Bassa de Sant Llorenç de Cullera. Abans, eixos quarters van ser fets i utilitzats per torrers. Es caracteritzaven per tindre pou, abeurador per als animals i estable.Amb la desaparició del cos de carrabiners l’any 1940, algunes d’elles van ser utilitzades per la guàrdia civil a cavall. El Quarter de Cavalleria de la platja de Sant Llorenç es va construir a finals de març de 1826 i tenia una capacitat per a cinc cavalls i cinc genets.Va costar 900 reials.