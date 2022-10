La Audiencia ratifica la absolución del alcalde de Corbera en el caso de la cantera

La justicia ha vuelto a fallar a favor del exalcalde de Corbera, Jordi Vicedo, y de la exsecretaria del ayuntamiento en el pleito iniciado por la empresa que durante años ha explotado la cantera. La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Valencia ha expresado con mayor claridad, como le reclamó el Tribunal Superior de Justicia, que ni el acuerdo entre administración y mercantil ni la posterior negativa consistorial a prorrogar las licencias son punibles. Sin embargo, la sentencia no es definitiva.

El nuevo pronunciamiento de la sala se produce prácticamente medio año después del anterior. En aquella ocasión, los jueces ya absolvieron al exalcalde y la exsecretaria del ayuntamiento al entender que no eran culpables de los delitos de exacciones ilegales (exigir derechos, aranceles o minutas indebidas o excesivas) y prevaricación del que les acusaba la empresa que explota la cantera del municipio.

No obstante, la compañía recurrió la sentencia y, meses más tarde, el Tribunal Superior de Justicia solicitó a la Audiencia que ampliara su argumentación, pues la consideraba demasiado escueta como para justificar la absolución.

Dicho y hecho. En su nuevo fallo, los magistrados consideran como hechos probados que el consistorio permitió a la empresa explotar la cantera en 2004 bajo unas condiciones muy concretas (pago de tasas, costeo del ingeniero de minas, trabajas de restauración y un canon por tonelada extraída). A lo que, además, se añadieron algunos pagos en especie. La situación cambió en el año 2012, en el que el ayuntamiento denegó cualquier tipo de prórroga. No obstante, dos años después, mediante resolución de Alcaldía, se concedió nuevamente la licencia. También bajo unos conceptos muy concretos. Los plazos se ampliaron hasta 2017 y, un año después, la negativa fue rotunda. La administración local, incluso, ordenó paralizar los trabajos y el cierre de la cantera. Momento en el que la empresa acudió a la justicia para denunciar lo que consideró unos pagos irregulares.

Beneficio mutuo

Los jueces defienden la inocencia del por entonces alcalde y la funcionaria del ayuntamiento. "Si no está acreditado que los pagos fueran exigidos y resulta que pudieron ser fruto de un acuerdo de voluntades, no hay imposición arbitraria, lo que, entendemos, impide apreciar delito de prevaricación", argumentan, para continuar: "Tampoco parece que se ocasionara perjuicio cuando la empresa, además de no recurrir las resoluciones controvertidas, realizó la actividad económica durante años a plena satisfacción visto el tenor de las comunicaciones y escritos dirigidos al ayuntamiento". Al respecto, añaden que tras la negativa del año 2012, la compañía "expresó su deseo de continuar realizando labores de restauración de las que derivaban beneficios económicos para las dos partes". Asimismo, señalan que el hecho de que las expectativas económicas de la mercantil se vieran frustradas tras años de explotación "no convierte en prevaricadoras las resoluciones controvertidas".

Por todo ello, concluye que los pagos realizados fueron "una fórmula asumida y plenamente aceptada por la empresa para dar solución a sus problemas y lograr un rendimiento económico a la inversión realizada" y que, en consecuencia, "fueron consecuencia de un acuerdo de voluntades".