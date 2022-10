Ciudadanos reclama el escaño a la concejal alzireña Clara Aledón tras dejar el partido

La dirección regional de Ciudadanos reclamó ayer a la concejal de Alzira Clara Aledón que devuelva el escaño al partido en cumplimiento de la Carta Ética que asumió como cargo electo, tras confirmar en rueda de prensa, como había adelantado Levante-EMV, que abandona la formación naranja para integrarse en el grupo de no adscritos. Cs lamenta “estas prácticas de quienes anteponen sus intereses personales a los del proyecto, incumpliendo además las normas internas del partido”.

Aledón, por su parte, defendió que deja el partido “por coherencia política”. “No puedo seguir formando parte de una formación en la que ya no creo”, justificó la edil, que considera que ha sido la dirección la que se ha alejado de los principios fundacionales de Ciudadanos “que despertaron ilusión en la gente”. La concejal alzireña rechazó que se la pueda considerar tránsfuga al señalar que ni entra en un equipo de gobierno ni mejora su situación. La edil llegó a comentar que si el partido hubiera actuado de otra forma y se tratara de una cuestión personal hubiera devuelto el acta, aunque recordó que han sido numerosas las fugas de cargos públicos de Cs por toda España “porque el primero que ha incumplido sus compromisos ha sido el propio partido”. “El proyecto es bueno, pero lo gente que lo gestiona no es tan buena como el proyecto”, llegó a señalar.

"Bandazos ideológicos y organizativos"

Aledón criticó tanto los “bandazos a nivel político e ideológico” como en el ámbito organizativo de la dirección tanto autonómica como nacional que, según dijo en varias ocasiones, “han dejado a los concejales a los pies de los caballos”. Señaló que tras las crisis que abrieron en Cs los episodios en las comunidades de Murcia y Madrid ya se planteó la salida, aunque quiso dar un margen de confianza a la espera de cambios durante el verano que no se han producido. Según señaló, a nivel organizativo hay cada vez “más cargos que afiliados, cargos que no sirven para nada, y veo que por mucho que trabajemos los concejales el partido va a seguir en declive”, indicó.

Sobre su futuro, Aledón defendió que no deja Ciudadanos para embarcarse en otro proyecto político, aunque también dejó claro que no cierra la puerta. Es más, dijo haber tenido propuestas “muy variopintas”, que en unos casos ha descartado y en otros está en proceso de valoración, aunque evitó desvelar de qué formaciones proceden. Descartó por completo recalar en una formación de izquierdas y pese a su vinculación con colectivos animalistas, también concurrir con las siglas de Pacma. Preguntada sobre si su destino está en Vox, indicó que “no le tengo ninguna animadversión”.

“A día de hoy no me voy a ningún partido, estoy abierta a propuestas -aclaró que necesariamente no tienen que pasar por encabezar una lista- aunque no es mi prioridad, mi color ahora es Alzira”, subrayó en respuesta a las especulaciones sobre su futuro, mientras señalaba que mantendrá su labor de oposición en el ayuntamiento “fiscalizadora” del gobierno pero “constructiva”, aunque sin estar supeditada a ningún partido, como concejal del grupo de no adscritos, antes denominado grupo mixto.

Clara Aldedón comentó tras la rueda de prensa que nadie en Cs se ha dirigido a ella para pedirle el acta el partido se la reclamó públicamente a través de un comunicado- y que el miércoles comunicó su decisión a la Síndica de Ciudadanos, Ruth Merino, que, según dijo, solo tuvo palabras de agradecimiento por el trabajo realizado.

Negó cualquier discrepancia en el seno del grupo municipal al señalar en referencia al portavoz en Alzira, Miguel Vidal, que “no he podido tener un mejor compañero”.