Un historiador nacido en Alzira ya es hijo predilecto de Alaquàs

El historiador de Alzira Enric Juan Redal ya es Hijo Adoptivo de Alaquàs. El pleno de la corporación municipal ha aprobado por unanimidad la propuesta de acuerdo de nombramiento a través de la cual el director de la publicación «Quaderns d’Investigació de Alaquàs» recibe una de las máximas distinciones honoríficas que puede conceder un ayuntamiento.

Enric Juan Redal nació en Alzira y llegó a Alaquàs en 1970 como profesor de Historia del instituto de secundaria, conocido actualmente como IES Faustí Barberà. En aquella época, la clavaría de la Mare de Déu de l’Olivar 1981 inició con él la publicación Quaderns d’Investigació de Alaquàs, publicación que el pasado 28 de abril recibía la Medalla de Oro de la Ciudad reconociendo más de cuatro décadas de investigación sobre la población y sobre las personas que han vivido en Alaquàs a lo largo de la historia.

«Trabajo y compromiso»

En el acto de entrega de la distinción, el alcalde de Alaquàs, Toni Saura, destacó la aportación que Enric Juan Redal ha realizado a Alaquàs así como «su compromiso y su vertiente humana y personal, siempre dispuesto a ayudar, colaborar y comprender». «Alaquàs no sería igual sin tu trabajo, compromiso, amor y dedicación durante los últimos 42 años. Estoy convencido de que has sido una de las personas que más han influido de manera positiva en este pueblo y hemos tenido mucha suerte de que llegaras aquí y te sentiras alaquaser. Con tu trabajo nuestro pueblo es mejor porque nos ha permitido conocer la vertiente histórica y tener más autoestima», le dijo.

«Pueblo hospitalario»

Por su parte, Enric Juan Redal agradeció «la hospitalidad de la gente de Alaquàs» e hizo extenso este homenaje a todas las personas que han escrito en las más 10.000 páginas de Quaderns d’Investigació de Alaquàs. «Una publicación como ésta no la hace una persona; se debe a un conjunto de personas. Este acto me gustaría que fuera un reconocimiento a todas las centenares de personas que a lo largo de estos 42 años han investigado de forma desinteresada y han trabajado por la historia. Y me gustaría reconocer también a la gente del pueblo que hemos rescatado, que murieron hace años y que han dejado de ser anónimas gracias al trabajo de muchas personas», manifestó.

La propuesta de nombramiento es una iniciativa de miembros de la clavaría de la Mare de Déu de l’Olivar 1981 que contó con el apoyo de cincuenta asociaciones y más de 400 personas particulares. Este proceso de participación se inició después de que el pleno adoptara el pasado 28 de julio por unanimidad la aprobación inicial del expediente para el reconocimiento. La comisión formada para impulsar la participación logró las firmas de todas las asociaciones culturales del municipio, fallas, comparsas y filaes y otras entidades así como también del Instituto de Estudios Comarcales de l’Horta Sud (IDECO), la federación autonómica que los agrupa y la Asociación de Cronistas del Reino de València.