La casa d’estil racionalista dels anys trenta que mereix protecció a Corbera

La Ribera es troba plena d’indrets patrimonials de gran interés catalogats legalment de forma adequada i en un bon estat de conservació. Malauradament en moltes ocasions el nostre patrimoni arquitectònic no es troba preservat i protegit de manera convenient. Aquest és el cas del Motor de Fernando ubicat, als afores del centre urbà de Corbera, al costat de l’antiga carretera provincial d’Alzira a Favara, caracteritzada per la presència als seus màrgens de cases d’horts de tarongers.

Segons Salvador Vercher (2006), aquest conjunt té el seu origen en l’explotació de les aigües que va obtenir el 1929 el veí de Sueca Fernando Moreno Moratal, el qual, molt probablement, va construir la casa principal d’aquest conjunt com a segona residència, com altres famílies benestants. Aquesta edificació és de formes rectangulars, planta baixa i una altura, amb dos fases diferenciades: La davantera, de mitjans dels anys trenta d’estil clarament racionalista d’ús residencial i, la darrera, fruit d’una ampliació posterior entre els anys quaranta i cinquanta, totes dos vinculades amb l’explotació agrícola de la terra que els envolta.

El cos davanter inclou a les seues façanes trets característics dels edificis racionalistes dels anys trenta com són l’absència d’elements decoratius, la presència d’una torreta, l’asimetria i l’ús del formigó armat com als elements volats, sent probablement un dels primers edificis valencians on es va emprar. A més a més, a la planta primera les finestres amb persianes de fusta tenen una marcada horitzontalitat i queden dins d’una banda amb un fingit de la rajola vista, que s’alterna amb altres franges llises. Per aquesta última característica, malgrat la reduïda altura de l’edifici, guarda certes similituds amb l’obra de mitjans de la dècada de 1930 de cèlebres arquitectes a la Ciutat de València, especialment amb l’Edifici Dasí (1935) o l’Edifici Vizcaíno (1936) de Cayetano Borso (1900-1925-1972) i l’Edifici Valls (1935) de Javier Goerlich (1886-1914-1972).

Contrastadament, des de l’exterior, es pot observar com la part interior dretana és d’estil neobarroc, present als arrambadors de taulells ceràmics, les serralleries de la barana de l’escala i les decoracions de l’època del mateix estil, acompanyades de paviments hidràulics i fusteries en portes i finestres. El cos darrer es troba caracteritzat, en la part esquerra, per una porxada de columnes de secció circular i ampits amb gelosies ceràmiques i, en la part dreta, per un volum rectangular de planta allargada.

Actualment l’edifici està dividit en dos immobles, un dels quals es va sobreelevar parcialment amb el pas del temps. A més, el conjunt, malgrat el seu interés, no es troba catalogat i està deteriorat, ja que ha sigut objecte d’espolis, incendis i actes vandàlics a causa de què la seua tanca perimetral no garanteix la seua integritat.

Malauradament, com ocorre en aquest cas, el patrimoni arquitectònic, especialment el del segle XX pertanyent al Moviment Modern, es troba amenaçat per la falta de recursos de les administracions i per la dificultat que suposa assimilar una arquitectura relativament recent. És per això que aquest edifici constitueix un exemple més d’un patrimoni en perill que cal protegir, preservar i difondre.