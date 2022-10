Oro y plata para los ribereños en el europeo de cuatriatlón

Gran actuación de dos deportistas de La Ribera en el Campeonato de Europa de Cuatriatlón (550 metros de natación, 18 kilómetros de ciclismo, 2 kilómetros de piragüismo y 5 de carrera a pie), disputado en el embalse de Cazalegas (Talavera de la Reina). Álvaro Sabater, del Scooter de Algemesí, y Sergio Domínguez, del Club Piragüisme Cullera, se colgaron sendas medallas, el primero de oro (hombre absoluto) y el segundo de plata (hombre juvenil).

En la primera parte, la natación, muy dura porque había bastante oleaje, Sabater rindió a gran nivel, al salir cuarto, con 10:09. En el tramo de ciclismo, el algemesinense no desentonó y marcó el segundo mejor tiempo, con 25:58, y ya entró en el agua a palear en segunda posición, a unos 50 segundos de Borja Estomba, ganador del Descenso Internacional del Sella en 2018. Sabater mantuvo el tipo en unas condiciones muy complicadas, de fuertes olas de costado, lo peor para un piragüista. Así, marcó un tiempo de 8:46, y salió del agua a solo cinco segundos de Estomba. En ese momento, tomó una decisión aparentemente arriesgada pero que se demostró totalmente acertada. Se paró a quitarse la arena de los pies. «Decidí quitarme la arena porque en otro triatlón, por no quitármela, me destrozé los pies y no iba nada cómodo. Y además, sabía que la parte corriendo es uno de mis puntos fuertes», señaló el ribereño. Y lo demostró. Aunque empezó a correr a 40 segundos de Estomba, poco a poco, sin cebarse, a 3.40 minutos por kilómetro. En el ecuador, a los 2,5 kilómetros, ya lo tenía a 10 segundos. En ese momento iba a 3.22 por kilómetro, un ritmo muy alto. Y a falta de 600 metros se fue solo. Entró en meta ganador con un tiempo de 1 hora, 3 minutos y 19 segundos. Con este oro, Sabater atesora un formidable palmarés en el cuatriatlón: en 2016 fue campeón de España sub-23 y tercero absoluto; En 2017 ganó la Copa de España absoluta; en 2018 (y 2021) se impuso en el prestigioso cuatriatlón de Ibiza en absoluto y en 2021 fue bronce absoluto en el Campeonato del Mundo.

La segunda medalla para La Ribera vino de la mano de Sergio Domínguez en juvenil. Domínguez, que este año ha sido tres veces campeón de España en distancias de fondo en piragüismo, además de obtener otras dos medallas en el Campeonato de España de velocidad, añadió otra presea a su ya extenso palmarés. El del Club Piragüisme Cullera empezó muy fuerte: en el tramo de natación fue el mejor, con 11:27. En la parte ciclista, Domínguez, de 16 años, perdió mucho tiempo con el primero, cuatro minutos . Pero en la parte piragüista, su fuerte, y en la carrera a pie, voló, con lo que recuperó mucho tiempo, para conseguir la plata, con una marca de 1:14:45.