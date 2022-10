Redoble de tambor electoral

Empieza la campaña y los candidatos en la Ribera han empezado a ‘pillar posiciones’ de cara a las próximas elecciones municipales de mayo 2023. Es el momento de evaluar con aplomo qué es lo que se ha hecho en nuestra comarca y cuáles son las propuestas de los partidos con opciones de gobierno.

Uno de los logros más relevantes de la Ribera ha sido la elección de la ubicación futura del nuevo vertedero de residuos que servirá para abaratar el coste y minimizar el impacto que el transporte de estos residuos tiene en el medio ambiente. Sin duda, un éxito del Consorci de la Ribera que ayudará a mejorar la calidad de vida de todos. Por otro lado, en cuanto a movilidad, hay que destacar dos logros de Castelló i Alzira, poblaciones que han sido punta de lanza en esta legislatura invirtiendo y luchando por la implantación de carriles bici. Las actuaciones en el ámbito de la movilidad son arriesgadas y, en ocasiones impopulares, pero tanto Óscar Noguera como Diego Gómez han demostrado ser valientes y el tiempo les dará la razón. Cabe destacar también el esfuerzo de Sueca, Corbera o Algemesí para dotar a sus municipios de zonas de estacionamiento gratuito en superficie, algo muy necesario y demandado por la ciudadanía.

Por parte del PSOE, tanto Marta Trenzano como Gemma Alós ya se han postulado como precandidatas, pero ¿qué nos ofrecen los alcaldables de las principales poblaciones de la comarca? A la vista de sus declaraciones públicas: más de lo mismo. En Alzira, Diego Gómez ha gozado de una legislatura cómoda que le ha permitido poner en marcha algunas de sus promesas electorales y, sobre todo, meter en la agenda política y social sus prioridades. Compromís salva la legislatura pasando de puntillas en cuanto a gestión, pero con la tranquilidad de no haber metido demasiado la pata.

A Dimas Vázquez hay que reconocerle su valentía, carisma y rebeldía. Ha podido gestionar con la pericia que da la experiencia y veteranía. Tras arrinconar a Compromís (en contra de su propio partido), el alcalde de Sueca nos ha demostrado que, con voluntad y trabajo, se puede gobernar para todos y que las siglas son importantes pero no imprescindibles para tomar buenas decisiones. Por último, Marta Trenzano, tras de una legislatura (2015-2019) en la que tuvo que gobernar presa de la oposición al estar en minoría, en esta legislatura tenía la ocasión de consolidar su proyecto pero, por desgracia, la falta de engranaje y de objetivo común en su equipo le ha hecho perder al PSOE la oportunidad de volver a instaurar en Algemesí la hegemonía del Partido Socialista de la que gozaba en tiempos de Emili Gregori y que, difícilmente (aunque para Trenzano no hay nada imposible), se volverá a repetir.

Entonces, ¿a qué nos enfrentaremos en mayo de 2023? ¿Dónde van a estar las claves electorales? El mejor predictor de lo que los candidatos harán en el futuro es, sin duda, lo que han hecho en el pasado. No esperen ustedes demasiadas sorpresas. Quien sea finalmente candidato en Sueca, esperará a ver los resultados electorales (y hacer sus cálculos) antes de ceder a Compromís, que sigue avanzando con firmeza en la Ribera Baixa. En Alzira, Diego Gómez seguirá aprovechando el bajo estado de forma de un PSOE que en Alzira sigue dividido y una derecha que sigue sin estar al nivel de otras épocas. Y a Marta Trenzano no le tocará otra que intentar «salvar los muebles» en Algemesí, echando mano de su gran capacidad negociadora y argumentativa para no perder los votos que ganó en las pasadas elecciones y, esta vez sí, unir sus fuerzas con Comprimís que será con todo seguridad la única opción posible de pacto. Aunque, tengo que reconocer por experiencia propia que en política local todo es posible y nunca podemos dar por finalizada la partida hasta el pitido final de investidura.

Mientras tanto, los electores de la Ribera, seguiremos esperando a escuchar promesas con la ínfima expectativa de cumplimiento y la nula expectativa de cambio. Bienvenidos a la larga campaña electoral de 2023. Empieza el espectáculo.