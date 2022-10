El territori

Les comunicacions entre les terres al nord i al sud del Xúquer en l’actualitat són molt còmodes gràcies als nombrosos ponts (A-7, CV-50, ferrocarril a Xàtiva, AP-7, N-332, ferrocarril a Gandia, etc.) que travessen el riu. Tanmateix, tal i com diu Joan Carles Membrado, el pas del Xúquer ha sigut secularment un obstacle remarcable en les comunicacions, resolt mitjançant guals, passos amb barca i ponts segons les èpoques. Albalat de la Ribera, que deriva d’al-balat «camí empedrat», sembla que respon al fet que el camí entre València, Alzira i Xàtiva travessava el Xúquer a l’altura d’un gual -hui inexistent- entre Albalat i Polinyà, localitat on encara hi ha la partida del Gual, just a la banda meridional del pas històric, emprat per Jaume I per a conquerir Alzira.