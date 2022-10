L’Ajuntament d’Alzira ha posat en marxa la tradicional campanya «Aparadors Literaris», la qual s’emmarca dins de les jornades culturals, que envolten els Premis Literaris Ciutat d’Alzira. Enguany col·laboren en la difusió d’estos premis més de cinquanta comerços de la localitat. D’altra banda els restaurants que han decidit participar en la campanya «Menús Literaris» oferixen un menú especial, en què els noms dels seus plats s’inspiren en els títols de les obres guanyadores de diferents edicions dels PLCA.

Els sis restaurants són: Ca Tomàs, Attic, Barbor, Camí Vell, Urban Lloc i El Caramelito. Podreu trobar plats com «El menú comença», a Ca Tomàs; «La fruita: història íntima d’unes postres corrents», a Attic; «En les sépies perdudes», a Barbor; «Les tonyines i Madame Titaina», a Camí Vell; «El formatge i la carabassa», a Urban Lloc, i «Superbrioix», a El Caramelito. Els menús estaran disponibles del 13 d’octubre a l’11 de novembre. Els clients que tasten un d’estos menús s’emportaran un llibre de la campanya «Llegir en valencià», que cada any organitza la Fundació Bromera per al foment de la lectura.

El regidor de Cultura, Alfred Aranda, agraix als restaurants i als nombrosos comerços que han participat en estes dues campanyes de suport i difusió dels PLCA 2022. El certamen compta amb set categories que són tot un referent del nostre àmbit lingüístic. Enguany presenten una edició especial, amb motiu del nomenament d’Alzira Capital Cultural Valenciana 2022 i la commemoració del centenari del naixement de Joan Fuster.