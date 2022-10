El instituto Joan Fuster de Sueca ha recibido la visita de once alumnos de Saluzzo (Italia) a través de su proyecto "My territory, your perspective", enmarcado en las actividades que organiza la comisión Erasmus+ de Formación Profesional.

Los visitantes se han alojado con familias del alumnado que forma parte del programa y que, en el futuro, viajará a la localidad italiana. Esta movilidad ha tenido una duración de 9 días donde el alumnado y profesorado han disfrutado de actividades que versadas en la temática del proyecto: Agenda 2030 y turismo sostenible. Este proyecto ha permitido una mejora del alumnado en su competencia lingüística, cultural y social, así como un incremento de la conciencia sostenible. Este proyecto se inició el curso pasado mediante el contacto establecido a la plataforma eTwinning, herramienta vehicular de las comunicaciones entre el alumnado y profesorado de los dos centros y de los resultados del trabajo conjunto. El proyecto con el ISS de Saluzzo continuará con la movilidad el próximo octubre 19 hasta el 29 de octubre del alumnado Erasmus+ de Ciclos Formativos del IES Joan Fuster a Italia. El profesorado implicado en el proyecto asegura que será "una experiencia inolvidable.”