Manuel Gálvez, un alzireño de 68 años, perdió su hogar en un incendio ocasionado en la vivienda de la planta superior. Desde entonces, asegura que vive en la calle ante las dificultades que ha encontrado para hallar una alternativa habitacional con los 900 euros que percibe de pensión. El trágico suceso tuvo lugar la noche de Sant Bernat, por lo que ya han pasado casi tres meses sin que encuentre una solución. Se siente incapaz de salir a flote en un escenario en el que el precio de la vida se encarece a pasos agigantados.

Todo se torció la noche del 23 de julio, cuando un incendio en el segundo piso del número 15 de la calle Mossén Grau dejó el inmueble en un estado catastrófico. «Yo vivía en el primero, pero aquella noche me tuvieron que sacar los bomberos porque consideraban que también había riesgo de desplome. El techo del edificio cedió y los escombros se quedaron sobre nuestra casa, que ahora está llena de grietas. En cualquier momento, eso se cae. Precintaron la puerta porque allí ya no se puede vivir, me han comunicado que está en ruina», comenta sobre cómo se quedó sin el hogar que le acogía durante los últimos años.

«Desde entonces, paso el día en la calle y, aunque es un riesgo, he dormido en la escalera de la finca más de una vez para no estar a la intemperie. Pero con las lluvias ya ni eso he podido hacer, la madrugada del jueves, cuando se puso a diluviar, empezó a caer agua que parecía aquello una cascada. Era imposible estar ahí», explica compungido el alzireño.

Costes elevados

A ello se suma un escenario macroeconómico de inflación que ha elevado el coste de la vida hasta niveles que complican la subsistencia de la población con menos recursos. «¿Adónde voy, cobrando 900 euros, los alquileres están por las nubes; el precio de la luz y los alimentos igual...», dice entre sollozos y con un deje de impotencia en la voz. Además, sostiene que con sus ingresos ofrece ayuda a su hijo, que se encuentra en proceso de rehabilitación por un problema de adicción a las drogas.

Gálvez reclama una mayor ayuda a la administración: «He pedido una vivienda al ayuntamiento, pero por el momento no he obtenido nada. La aseguradora me dijo que me ayudaría con el aval para lograr un alquiler y tampoco sé nada». Según confirmó ayer la concejala de Servicios Sociales, Marina Mir, a Levante-EMV, apoyo no le ha faltado: «No hizo falta que viniera a nosotros porque ya acudimos a él cuando se produjo el suceso. Tanto la noche del incendio como el día después, el personal del departamento estuvo con él para saber de sus necesidades y brindarle la ayuda que está en nuestra mano. Desde entonces, se realiza un seguimiento de su caso y se le ha marcado una ruta a seguir. Jamás ha estado desatendido», recalcó.

No obstante, su deseo de obtener una vivienda parece el más difícil de todos. El parque es limitado y muchos hogares ya están ocupados. Además, se prioriza a aquellas personas con un nivel de ingresos más bajos. O que directamente carecen de recursos económicos. Según ha podido saber este diario, posee una red familiar ya que también cuenta con otro hijo, que le ha ofrecido ayuda. Algo que, sin embargo, parece ser insuficiente para que este alzireño jubilado que ha perdido su casa salga a flote.