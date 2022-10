“No es el agua que entra, es todo lo que estropea en el restaurante y después viene el consorcio de seguros y te cubre solo una parte. Después de dos años consecutivos que tuvimos agua me cansé y me averigüé la vida. Me fabricaron como una especie de ventana de aluminio que se ajusta con dos guías a los laterales de la puerta y bajo lleva una goma que presiona y no deja pasar el agua. El jueves hizo su papel, me entró apenas un hilito de agua que pudimos limpiar con una fregona mientras que otros vecinos tuvieron que sacar el agua con cubos”.

Manolo Sánchez conoce por experiencia propia que, desde hace unos años, cada vez que llueve con intensidad en Alzira o se desbordan los barrancos, la calle Gandia se llena de agua. “Harto” de que en estos episodios cada vez más frecuentes le entrara agua en su establecimiento, buscó la fórmula de levantar una barrera que le protegiera de estas pequeñas inundaciones. Cuando los pronósticos anuncian lluvias intensas la deja puesta antes de cerrar el restaurante, pero el jueves fue el primer día que comprobó su efectividad. El jueves hizo su papel, a nosotros nos entró un hilito cuando en otros locales tuvieron que sacar el agua con cubos No es el único establecimiento de la calle Gandia que ha recurrido a protecciones exteriores para tratar de impedir que el agua anegue el interior. Las dependencias del Canon Business Center lucen en los últimos días unas barreras si cabe más sofisticadas. El agua inundó por primer este bajo cuando la empresa reformaba el local hace un par de años para instalarse en él y, según relata la gerente, Carmen Plancha, el consejero delegado, José Manuel Moreno, ya se encargó entonces de buscar una empresa especializada que fabricó estos paneles que cierran toda la fachada exterior hasta media altura. El jueves no estaban puestos cuando de madrugada se registraron las lluvias más intensas que acabaron por anegar toda la calle Gandia y que, en el local, llegó a cubrir el zócalo. La gerente detalla que se suelen poner por la noche cuando hay una alerta de fuertes lluvias -por su peso hacen falta al menos dos personas para colocarlos-, pero ese día el paso de alerta amarilla a naranja se produjo de madrugada. Con una jornada festiva de por medio, los mantendrán hasta que se disipe cualquier riesgo. Sacos de arena provisionales Tanto una academia de inglés como un salón de belleza ubicados en el mismo lateral de la calle Gandia también han instalado protecciones, en este último caso unos sacos de arena de forma provisional, a la espera de otra solución más fiable. La peluquería abrió hace escasamente un mes y el jueves vio como el agua entraba por primera vez. En el caso de la academia, la protección de las puertas hizo su papel, aunque el agua entró en el local por los desagües, según explicó la dueña de la academia. “La barrera ayudó un poco, pero nada te protege al cien por cien”, incidió Andrea. Algunos de los propietarios o inquilinos de estos bajos no ocultaban ayer su malestar ya que el daño que pueden provocar estas pequeñas inundaciones se agrava normalmente por la ola que provoca el paso de vehículos por la calle, que eleva el nivel en sus locales. En unos momentos de preocupación por el nivel del agua, relataba una afectada, el autobús municipal “pasó tres o cuatro veces” por la calle totalmente inundada. Manolo Sánchez recordó que la sucesión de estos episodios de lluvias, y las inundaciones que provocan en esta calle, le llevó a buscar una solución. “Pensé en este sistema y después lo han hecho en casi toda la calle”. El hostelero dejó anoche instalada la barrera en la puerta del establecimiento. Por precaución y “hasta que se despeje”, indicó.