La muralla de Joan Fuster

Ningú no dubta que Joan Fuster va ser en vida una figura polèmica. Fins i tot polemista. Així ho deixava clar ell mateix en molts dels seus escrits, ja foren llibres, cartes, assaigs, poemes, articles periodístics, pròlegs de llibres o en alguns dels seus aclamats aforismes.

Fuster no amagava la seua intenció: en ple franquisme, pretenia amb les seues provocacions intel·lectuals i polítiques, desvetllar la consciència del poble valencià, adormida per una duríssima dictadura que havia tallat d’arrel tots els vents de llibertat que arribaren amb la segona república.

Això no lleva en absolut importància a la magna obra que va bastir durant molts decennis. Al contrari, demostra diàfanament que el que ell volia era que les noves generacions valencianes es posaren mans a l’obra per redreçar al nostre poble.

Fuster fou, sens dubte, l’intel·lectual valencià més important del segle XX. I, probablement, de tot el nostre àmbit lingüístic, format pel País Valencià, Catalunya i Illes Balears. Per això, almenys des de 1999 que jo recorde, l’Ajuntament de Sueca li ret homenatge el Dia Nacional del País Valencià, el 9 d’octubre.

I així continuà, amb lleugeres variacions (com la incorporació d’homenatge a Bernat i Baldoví i José Serrano que, la veritat, tampoc tenien massa sentit), durant 22 anys fins que enguany, per sorpresa, l’equip de govern format per PSOE, PP, C’s i GISPM decidiren canviar l’itinerari tradicional que acabava en el bust a Fuster, en la Plaça de l’Ajuntament, per fer un homenatge genèric a més personatges suecans, en la nova redona de la Plaça Jaume I, a més, obviant l’ofrena floral al bust de Fuster. En ple Any Fuster, amb motiu del seu centenari volien restar-li protagonisme!

El Grup Municipal Compromís per Sueca demanà permís per a fer la tradicional ofrena, i la reacció en el plenari del mes d’octubre fou acusar-nos de deslleialtat institucional, per no voler seguir el programa d’actes que ells havien dissenyat. Res més allunyat de la realitat. Nosaltres sí que participàrem en tots els actes programats. Però, a més, volíem singularitzar l’homenatge a Fuster, justament en el seu any. I no vam estar sols: les associacions que any rere any han anat al bust de l’escriptor, ho tornaren a fer.

I parlant de deslleialtat institucional: on estaven PP, Ciudadanos i GISPM? O em falla molt la vista, o no aparegueren per allí. Però què podem esperar d’un partit (el PP), el portaveu del qual (el senyor Ribera) es permet fer la destrellatada broma de dir-li a Joan Fuster, Juan Carpintero? Eixe és el nivell. I el PSOE ho admet i continua governant amb ells. I si no ho evitem, és el que ens espera en 2023. La decisió està en mans del poble de Sueca.