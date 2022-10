Als centres de salut d’alberic i Antella

Fl motiu d’aquesta carta és mostrar d’una manera sentida i sincera l’agraïment, tant meu com de tota la meua família, que volem fer arribar a tots els professionals del Punt d’Atenció Continuada (PAC) d’Alberic i del xicotet ambulatori, millor dit del Centre de Salut d’Antella, per la seua dedicació. I cal destacar tant el treball dels administratius com dels metges, dels practicants i dels treballadors de la netetja. Tots ells ofereixen un servei molt important a la ciutadania.

Gràcies de tot cor per fer posible que la Sanitat Pública del nostre país siga reconeguda com una de les millors del món. Sé també que falten molts recursos i que els Governs deurien de dedicar més diners dels que paguem els ciutadans amb els nostres impostos, però allò que està clar es que la vostra actitud (la dels professionals dels serveis sanitaris) fa posible que molta gent com jo mateixa valore la Sanitat Pública, encara que calle i no ho exprese privada o públicament. Moltes gràcies a tots ells.