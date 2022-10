Alzira pone freno a un PAI de 400 casas junto al hospital tras 18 años en tramitación

El Ayuntamiento de Alzira ha iniciado un expediente para declarar la caducidad del Programa de Actuación Integrada (PAI) del sector Camí de la Perrera, un área residencial ubicada a espaldas del Hospital de la Ribera que genera suelo para la construcción de hasta 411 viviendas entre unifamiliares aisladas, pareados, adosados y pequeños bloques de VPO, ante la demora de la Agrupación de Interés Urbanístico que impulsa el proyecto en presentar la documentación requerida para formalizar el convenio como agente urbanizador. La tramitación de este programa arrancó en el año 2004, antes incluso del pinchazo de la burbuja inmobiliaria de 2008 por lo que se rige todavía por la derogada LRAU, aunque no fue hasta julio de 2021 cuando la Comisión Territorial de Urbanismo aprobó de forma definitiva el Plan Parcial de Mejora, una vez incorporadas todas las subsanaciones que exigieron los diferentes informes sectoriales. A partir de ese momento el ayuntamiento ha instado a los propietarios a completar la tramitación del programa para pasar ya a la fase de ejecución, aunque la Agrupación de Interés Urbanístico, que mantiene su interés por desarrollar el sector, cuestiona la viabilidad económica del PAI con las cargas que tiene asignadas.

El presidente de la agrupación, Bernardo Blay, confirmó ayer que la AIU presentará alegaciones al expediente de caducidad ya que meses atrás, tras solicitar una segunda prórroga para presentar la documentación requerida, entre ella un aval de algo más de 900.000 euros, comunicó que ha encargado un informe de viabilidad económica del programa ya que los propietarios sospechan que con las actuales cargas es inviable. Blay comentó que la agrupación entiende que, a la espera de las conclusiones de ese estudio, los plazos deberían haber quedado suspendidos, por lo que dijo no entender que el ayuntamiento plantee la caducidad del programa en estos momentos.

Carreteras vinculadas al sector

El principal punto de fricción radica en que el Plan General de Ordenación Urbana de Alzira vincula a este sector tanto la ampliación del Camí de la Perrera a doce metros de anchura como el nuevo enlace que conectará por el casco urbano de Alzira con el hospital por el Torrextó, en este tramo. La Agrupación de Interés Urbanístico considera que, en el caso del Camí de la Perrera, no se trata de un vial de la futura urbanización, que dispondrá del camino de servicio propio, ni siquiera local, sino de una carretera comarcal ya que es el acceso al hospital por la parte de Urgencias, mientras que el nuevo vial que conectará con la nueva central de la Policía Local tampoco es propio del sector y dispara los costes. El presupuesto de ejecución estimado en su momento elevaba el importe de la inversión a cerca de 13 millones de euros entre gastos de gestión y construcción.

Blay detalló que cuando se aprobó el PGOU en el año 2002 se asignaron estas cargas al sector y ya entonces un propietario presentó una alegación en la que cuestionaba la viabilidad del sector. “Se le contestó favorablemente, dijeron que era un error que se subsanaría, pero la sorpresa fue que en la aprobación definitiva no se contempló”, detalló el presidente de la AIU, que indicó que como forma de compensar esa carta se llegó a un acuerdo para aumentar la edificabilidad, que finalmente ha aceptado la conselleria, pero aún así los propietarios cuestionan que se puedan asumir esas cargas.

" Tener un expediente paralizado tanto tiempo también puede tener consecuencias para el ayuntamiento"

“La única forma de saberlo es con un estudio de viabilidad. Si dice que sí se puede, seguiremos adelante, pero si dice que no, habrá que buscar una solución con el ayuntamiento, la conselleria o el hospital”, señaló. Blay dijo no entender las prisas en caducar el programa después de una tramitación de casi dos décadas cuando la inscripción del refundido presentada por los propietarios se formalizó hace escasamente seis meses. La AIU solicitó una primera prórroga para aportar la documentación que le reclama el ayuntamiento, que éste concedió, y después de aportar el documento definitivo solicitó ya en 2022 una segunda ampliación del plazo que no ha obtenido respuesta.

La concejal de Urbanismo, Sara Garés, comentó que se inicia el expediente de caducidad al haberse cumplido los plazos sin que el agente urbanizador presentara la documentación y comentó que el ayuntamiento tiene que resolver el problema “porque no se puede tener eternamente prorrogado”. "Sabemos que no son los mejores tiempos, pero tener expedientes paralizados tanto tiempo también puede tener consecuencias para el ayuntamiento”, indicó la edil, que defendió el trabajo realizado por el ayuntamiento para que se aprobara el programa en la conselleria. Una hipotética declaración de caducidad si no se atienden las alegaciones que pueda presentar la agrupación no cambia la clasificación del suelo. Se podrá volver a presentar un nuevo programa para urbanizar el sector abarca tanto la vertiente que baja de la Muntanyeta al Camí de la Perrera como los terrenos del antiguo campo de tiro.