"Aspar tiene un gancho para el circuito que el anterior promotor no tenía"

La adquisición del circuito de Guadassuar por el expiloto alzireño Jorge Martínez “Aspar”, actualmente manager del Aspar Team que compite en el mundial de motociclismo, ha sido valorado como una buena noticia por el gobierno municipal ya que, además de garantizar que se da un uso a la instalación ya construida, se evita un problema de mayor envergadura derivado de una hipotética orden de restauración a la realidad anterior si la misma quedara abandonada. Por otra parte, el expiloto alzireño, que cuenta con el apoyo de un grupo de inversores entre los que se encuentra el empresario Juan Roig, el banquero Paul Gomero o la promotora inmobiliaria Ática, genera confianza.

“El gancho que tiene Jorge Martínez no lo tenía el anterior promotor”, verbalizó ayer el teniente de alcalde, Voro Montañana, sobre las posibilidades de éxito en la gestión del circuito.

"Nunca hemos estado en contra"

El edil defendió que si bien se ha intentado tirar la culpa al ayuntamiento de que el circuito cerrara, “la única culpa la tenía el promotor, que no cumplió con lo que dijo que iba a cumplir. Que te concedan una Declaración de Interés Comunitario (DIC) en un entorno agrícola es lo difícil, y ahí el ayuntamiento ni entraba ni salía, pero esta tenía unos condicionantes y había dos que no cumplía. Encima, dejó de pagar al propietario del terreno que es el que ha vendido el circuito al grupo de Aspar”, señaló Montañana, mientras incidía en que “nunca hemos estado en contra”. “Antes y ahora siempre hemos dicho que si el promotor cumple la ley el ayuntamiento no puede decir nada”, incidió.

Montañana comentó que más que el impacto en la economía de Guadassuar que pueda generar la reapertura de la instalación, considera que será “importante” para el conjunto de la comarca y reveló el interés de la Mancomunitat por aprovechar esta infraestructura como un atractivo turístico.

“Es mejor que se ponga en marcha la actividad que tener que exigir la restauración a a una empresa con problemas económicos”, señaló el edil, quien quiso poner de manifiesto “el cariño que se tiene a Aspar en la Ribera, la afición que hay al motociclismo en la Ribera” o que “el gancho que tiene Jorge Martínez no lo tenía al anterior promotor”. Montañana recordó que el expiloto alzireño tetracampeón del mundo gano su primera carrera precisamente en Guadassuar. “Aspar es una persona que atrae”, comentó, mientras destaca la buena ubicación del circuito, junto a la autovía A-7.