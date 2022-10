Gómez y Montañana aún dudan si liderarán la candidatura electoral

Compromís fue la formación que primero lanzó la campaña electoral en la Ribera con la designación de sus candidatos a las alcaldías de Carcaixent y Carlet -en el caso de Enric Casassús el anuncio se realizó en junio mientras que la asamblea que eligió a Carla Cebrián se celebró a finales de agosto-, aunque a siete meses vista de las municipales, dos de sus principales activos mantienen la incertidumbre y siguen deshojando la margarita.

El alcalde de Alzira, Diego Gómez, que había anunciado que daría a conocer tras la conmemoración del 9 d’Octubre si opta a un tercer mandato o, por el contrario, deja de ser cabeza de cartel de la formación valencianista, todavía no ha comunicado su decisión y este jueves ha pospuesto el anuncio hasta la próxima semana. La asamblea local de Compromís refrendó a principios de mes la propuesta de la ejecutiva para elaborar la lista por consenso, una fórmula que había defendido el propio Gómez y que descarta la celebración de primarias. El munícipe ha enmarcado en el ámbito personal la decisión sobre su continuidad o no. “Es fundamentalmente personal, no de equipo”, ha señalado.

Apurando plazos

Por otra parte, recordó que la ejecutiva tenía previsto reunirse por la tarde para arbitrar cómo debe trabajar la comisión que se debe encargar de confeccionar la candidatura. “Estoy esperando hasta última hora. La semana que viene tendremos que decir algo ya, noviembre está ya muy encima”, indicó, mientras recordaba que se acercan las fechas en que la dirección quería tener claros los candidatos.

Por su parte, el exalcalde de Guadassuar, Voro Montañana, tampoco tiene tomada la decisión sobre su continuidad. “Aún es pronto”, señaló ayer tras participar como presidente del Consorcio de Residuos Ribera-Valldigna en la presentación de las jornadas culturales de los premios literarios Ciutat d’Alzira. Montañana dio a conocer que el colectivo de Guadassuar también ha decidido confeccionar la lista por consenso y admitió que el hecho de que Joan Baldoví opte a las primarias para encabezar la lista en las elecciones autonómicas le había “revitalizado”. “Se trata de una persona muy próxima a nosotros a la que mucha gente quiere. Imagino que a Diego algo se le habrá movido por dentro, porque a mi sí”, comentó, si bien dejó claro que no ha tomado una decisión, que tampoco se marca una fecha para hacerlo y que también tendrá que escuchar la opinión del colectivo.