La UD Alzira espera a un equipo de Primera en la Copa del Rey

Más de 1.500 personas vibraron en el casi centenario Venecia con la clasificación de la UD Alzira por segundo año consecutivo para la Copa del Rey tras imponerse al Villarrubia. El próximo 24 de octubre conocerán el rival al que se enfrentarán el 12 o 13 de noviembre en el estadio Luis Suñer Picó. La ilusión es máxima porque será seguro un equipo de Primera División. Para más morbo, en la penúltima ronda de Copa Federación se volverá a ver las caras con el San Roque de Lepe.

El Alzira fue el primero en mandar en el encuentro. Sin embargo, fueron los ciudadrealeños los primeros en crear una clara ocasión de peligro. La afición alzireña se llevó una gran decepción en el ecuador de la primera parte cuando Ramón López marcó, pero la acción fue anulada por fuera de juego. Si subió al marcador el gol que consiguió Sergio González al recibir un balón en largo, internarse en el área y batir a media altura a Pedrero. «Fue un partido sufrido, intenso y bien jugado por el Villarrubia en la segunda parte. Ellos hicieron méritos para lograr el empate. En la primera parte estuvimos mejor y en total vimos anulados tres goles», comentó Fran Alcoy al finalizar el partido.

Nada más empezar el segundo acto, pareció que el Alzira iba a consolidar la victoria. Sin embargo, fue el Villarrubia el que pareció un equipo de una categoría superior al rival. Los manchegos impedían atacar a los valencianos y sumaban cada vez más efectivos al ataque. «A base de acumular hombres arriba nos crearon peligro», prosiguió el técnico de Massanassa. A cinco para la conclusión Kaiser marcó el 2-0 que habría sido definitivo, pero tampoco . Por el contrario, en la siguiente jugada, el veterano lateral Carlos García penetró en el área, hizo un recorte al defensa y envió un zurdazo ajustado al palo para empatar y forzar la prórroga.

Público joven en la grada

En la prórroga, el Alzira fue de menos a más. El Villarrubia pasó a jugar con un 1-5-3-2 con el veterano central Jacinto Trillo como el más adelantado, incluso por delante de Álex Chico. Ramón vio anulado otro gol por fuera de juego después de rematar un rechace de Pedrero a tiro de Cortijo. También Marcos tuvo el 2-1 cerca, pero la eliminatoria acabó en los penaltis. Los manchegos podían frotarse las manos después de haber superado las tres rondas desde los once metros.

Después de marcar Álex Chico y David Barca para los manchegos y Abraham para los locales, Álvaro falló. También lo hizo Carlos García pero igualmente erró Cortijo. El tanto de Rafa García puso la tanda 1-3. Carlos Moreno acertó, Trillo se encontró con un inspiradísimo Lluís Andreu que había acertado la dirección de casi todos los penaltis pero no llegaba por poco al estar muy bien tirados. El catalán tocó el balón, este voló pero ya no entró en portería. Ramón, ahora sí, no veía anulado su gol y la tanda se igualaba a tres e iba a la muerte súbita. César García, Álex Pérez y Álex Díez encontraron palos para los visitantes y Pulpón, Kaiser y Soler para los locales. Samu Tetteh estrelló el esférico en el larguero y el joven de 19 años Torices tuvo la responsabilidad de dar la clasificación, no falló y desató la locura en Venecia. «Aparte del logro económico, veo más importante la implicación de tanta gente joven que espero que continúen viniendo al campo», comentó el presidente, Juan Antonio Sanjuán.

El equipo azulgrana debe bajar de la nube y el domingo visitará a las 12 a la Penya Deportiva de Santa Eulària des Riu en Eivissa. «El lastre físico que llevamos es mucho y habrá que plantear otra alineación», concluyó.

Una noche mágica. La UD Alzira suma una noche mágica a su centenaria historia. 1 Los jugadores festejan el gol anotado por Sergio González.

2 La grada principal del campo de Venecia, a rebosar. F