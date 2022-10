Los paladares y estómagos más resistentes tienen una cita ineludible el próximo fin de semana en la feria del picante The Hell Contest, que se afianza en Algemesí en el calendario de los amantes del picante y busca un nuevo récord de asistencia. Entre los principales atractivos se encuentra el concurso nacional de comer 'vitets'.

El parque Salvador Castell acogerá una nueva edición de la feria internacional el próximo 23 de octubre, a partir de las 10:00 horas. Más de una veintena de expositores ofrecerán a los asistentes sus salsa y productos variados. Y no, no todos son picantes ya que, pese a que ese es el reclamo protagonista, la cita se plantea como un espacio para todos los públicos. De hecho, la organización de The Hell Contest ha previsto actividades infantiles, como el reparto de un pack de cultivo que incluye semillas de tomate, fertilizantes para su crecimiento y floración, una maceta ecológica y un calendario sobre su cultivo, así como bolígrafos, chapas y pegatinas.

Sin embargo, su componente de feria gastronómica es un aperitivo. El plato principal es un concurso en el que solo los paladares a prueba de bombas pueden salir victoriosos. Los participantes empezarán comiendo el tradicional 'vitet' que acompaña a la ensalada valenciana y, a medida que avancen, se enfrentarán a pimientos cada vez más picantes. Se trata de una prueba a nivel nacional avalada por la mundialmente conocida "The League of Fire".