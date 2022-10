El consorcio ya tramita la autorización ambiental para confirmar si el emplazamiento del vertedero en Guadassuar es idóneo

El Consorcio de Residuos Ribera-Valldigna ha encargado a la empresa concesionaria que gestiona sus instalaciones la elaboración de un anteproyecto del futuro que vertedero que permita tener una estimación del coste de construcción y, al mismo tiempo, que inicie los trámites para obtener la Autorización Ambiental Integrada que, en última instancia, es la que debe refrendar si el emplazamiento en el sector Pla del Roser señalado por el Instituto Geológico y Minero de España (IGME) como potencialmente apto es un lugar idóneo o se tienen que aplicar condicionantes en forma de medidas correctoras para poder albergar esta instalación. Así lo ha explicado el presidente del consorcio, Voro Montañana, que incidió en que será esta declaración ambiental la clave para determinar el emplazamiento definitivo del vertedero después de que la asamblea celebrada en julio, una vez finalizadas las catas y análisis del terreno, acordara iniciar los trámites para construir esta tercera instalación que necesita el consorcio para ser autosuficiente en la gestión de los residuos que se generan en su demarcación.

Montañana mantiene que la decisión sobre el emplazamiento de esta infraestructura no se ha tomado aún -“sin tener un emplazamiento definido no se puede hacer el proyecto”, indicó-, aunque el consorcio trata de adelantar trabajos que sabe van a ser necesarios. “Si no conseguimos la Autorización Ambiental Integrada el vertedero no se instalará allí, pero si fuera ahí, queremos que se cuide muy bien el entorno, los ‘ullals’ del río Verde, la propia planta...”, incidió Montañana, que incluso baraja que el proyecto de gestión contemple que técnicos medioambientales del consorcio, no de la empresa concesionaria, puedan realizar esta labor.

Proyecto de gestión

El presidente del ente señaló que, paralelamente, se ha contratado una ingeniería para que redacte ese proyecto de gestión y el consorcio también trabaja en otros aspectos que tiene la seguridad de que le van a exigir como la ampliación de la balsa y la gestión de las aguas de la cubierta.

“Otra cosa muy importante es que habrá que hacer una modificación del contrato, que puede ser sustancial o no, esperemos que no sea sustancial y que no retrase si se tuviera que licitar”, indicó, mientras señalaba que el consorcio dispone de informes de la Universitat de València que defienden que no hay un cambio sustancial.