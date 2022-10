La barca salvadora de Sumacàrcer

La barca que Enrique Esterelles utilizaba para ir a pescar a Cullera será la joya de una exposición sobre la pantanada de Tous que la Associació Fotogràfica de Sumacàrcer (Afosuma) y la Associació Esportiva i Cultural (Aecus) preparan para conmemorar los 40 años de la catástrofe. El entonces panadero de Sumacàrcer protagonizó con esta pequeña embarcación, impulsada por remos, una de las miles de historias anónimas que deparó aquella jornada que, en su caso, permitió salvar la vida de un matrimonio que se resistía a abandonar su vivienda y también la imagen del patrón, el Santísimo Cristo de Sumacàrcer.

«Lo recuerdo perfectamente, la iglesia estaba llena de agua y entró con la barca, sacamos la imagen y el Santísimo del sagrario, todo lo demás se quedó», relata el entonces párroco de Sumacàrcer, José Miguel Ibáñez.

La iglesia fue el primer destino de las incursiones que Esterelles realizó en la tarde del día 20 de octubre de 1982 con su barca, cuando el agua ya cubría las partes más bajas de la localidad, y hasta que llegó el aviso de que la presa se había roto, según relata Valentín Pons, que le acompañaba sobre la embarcación. «Mi marido hizo todo lo que pudo por ayudar», recuerda su viuda, Enriqueta García, que conserva esta pequeña embarcación en su recuerdo.

Su hija mayor, Enriqueta Esterelles, que entonces contaba con 17 años, acompañó a su padre y a su primo Valentín Pons en un segundo intento de acceder a la vivienda de sus abuelos y no olvida los apuros que pasaron. Entraron con la barca en la casa, ubicada en la plaza, con el objetivo de recuperar algunos objetos y los ahorros que tenían escondidos. Por la mañana ya habían subido muebles al primer piso, pese a que su abuelo, que había vivido varias riadas, consideraba que no era necesario. La casa, próxima al río, se inundó, y sus abuelos se trasladaron a la suya. Los nervios y la insistencia de su abuela provocaron que su padre decidiera bajar la barca, relata.

Recuerda que había corriente, pero en especial, que el nivel del agua subía muy deprisa. No tuvieron problemas para abrir la puerta de la casa para entrar, pero la presión del agua la cerró y por momentos se quedaron atrapados en el interior. «La situación se complicó, las puertas se abrían hacia dentro, y se habían cerrado. Tuvimos que pelear mucho, la gente que estaba fuera se preocupaba porque no salíamos y lo pasamos muy mal, pero hicimos lo que teníamos que hacer», comentó.

Enrique Esterelles devolvió a su hija a un lugar seguro. Había recuperado una máquina de afeitar que unos familiares habían traído de Suiza a su abuelo y que podía manejar bien pese a los problemas que tenía en una mano y un reloj de pared muy antiguo que por la mañana habían descartado tocar ya que su abuelo se mostraba convencido de que el agua no llegaría a ese punto. «Todo era mirar y buscar, no encontraba el dinero, salí al balcón y se lo dije. Todos estaban muy nerviosos y mi madre me dijo que cogiera lo que pudiera y nos fuéramos», relata Enriqueta.

El entonces alcalde de Sumacàrcer, José Ferrer, recuerda la familia de Esterelles, al ver la barca, pidió al panadero que subiera hasta la calle Conde de Orgaz, donde un matrimonio se habían refugiado en la primera planta y se negaba a abandonar la vivienda. «Decían que estaban bien, pero el alcalde le dijo a mi padre que hiciera el favor de ir y que les dijera que él les mandaba que salieran. Fueron mi padre y mi primo, ellos no querían irse y, en medio de la discusión, mi madre escuchó que el pantano de Tous se había roto. Se asustó y les dijo que no era momento de discutir, que no había tiempo. Al final los sacaron con la barca y en esa casa también entró el agua», relata.

Un lugar seguro

Enrique Esterelles había bajado con la ayuda de sobrino la barca desde su casa hasta el centro del pueblo con su Seat 127. Había dejado el coche a buen recaudo pero, cuando regresó, el agua empezaba a cubrirlo. Lo salvó por los pelos. Pudo utilizar el vehículo para desplazarse con su familia a Navarrés en busca de un lugar seguro y allí fueron acogidos. «Personas que no conocíamos de nada nos abrieron sus casas y entablamos una relación como si fueran más que familia. Tuvimos mucha suerte. Lo que yo tengo en mi casa es suyo y lo que ellos tienen, es mío. Personas como esas no hay», señala Enriqueta García.

Su hermana Isabel también sufrió en su vivienda, próxima a la de sus padres, los estragos causados por la inundación. En su casa conserva 40 años después un reloj de pared que se había traído de Suiza y que marca la hora en que el nivel del agua, que en su casa superó los seis metros de altura, lo dejó parado. «No he querido tocarlo ni que nadie lo tocara», señala. El reloj marca las 18,50 horas momento que supuestamente con la rotura de la presa el agua alcanzó el máximo nivel.

Huellas que no son de barro. 1 El reloj suizo de pared de la casa de Isabel García se paró el 20 de octubre a las 18.50 horas por el agua y así continúa 40 años después.

2 La familia de Esterelles todavía conserva la barca que utilizó en los rescates. F