La Peña Deportiva pone fin a la buena racha de un exhausto UD Alzira

La UD Alzira vio cortada la racha de cinco partidos invicto con una remontada propiciada por la Peña Deportiva de Santa Eulària que ganó 2-1. El cuadro pitiuso sí mantuvo su condición de invicto en siete partidos de liga al dar la vuelta al primer gol oficial de Beceiro. Los alziristas han bajado a la posición 13ª, la de promoción de permanencia, si bien a solo dos puntos del sexto clasificado. “Fue un mal partido nuestro porque físicamente nos faltó respuesta”, comentó el técnico alzirista. “Es muy bonito lo de los miércoles pero está pasando factura, además de que nos enfrentamos a un buen equipo”, añadió.

Fran Alcoy contó con Adrián en portería. Dio descanso de inicio a Kaiser para dar entrada a Carlos Moreno y Solbes entre los laterales Abraham y Cortijo. Por delante siguió jugando Soler acompañado por Lado y rodeados en el centro del campo por Pitu Zarzo y Álvaro. Beceiro volvió a la convocatoria y al once forzado por los problemas intestinales que sufrió Ramón al final de la semana. Aún así, el de Sabiñánigo también viajó e incluso jugó al final.

El conjunto local dominaba pero no creaba peligro claro en el marco valenciano, tan solo un par de cabezazos de Marc Fraile y Salinas que salieron desviados. Sin embargo, el Alzira fue tajante en su primera aproximación. Tras una combinación de Álvaro y Zarzo, Beceiro recibió un pase a la espalda de la defensa y no falló para conseguir su primer gol oficial con la zamarra azulgrana. La ventaja pudo ser mayor cuando Pitu se fue por velocidad gracias a un gran pase de Beceiro, encaró a Edu Frías pero su chut cruzado pegó en el palo por fuera. “Pese a no jugar bien, las tuvimos en la primera parte y al final del partido”. La Peña reaccionó y pasada la media hora intentó el empate con un libre directo que Cristeto envió fuera. El Alzira llegó más que al principio al arco contrario pero sin puntería. En el 40 Beceiro disparó altísimo. En la siguiente jugada, Marc Fraile vio como su tiro desde la frontal salió desviado dos metros. Cortijo protagonizó una de sus incursiones a un minuto del 45 pero tampoco encontró portería. Más afinado estuvo Marc Fraile cuando pasaban segundos del 45 al culminar una jugada por la izquierda de Ton Ripoll que cedió atrás y Fraile logró el empate. “No debimos consentir que nos empataran”, apostilló Alcoy.

Cambio en defensa

En el descanso introdujo a Kaiser en la defensa y pasó a jugar con tres atrás. Sin embargo, no mejoró el conjunto ribereño que con ese esquema sí jugó bien la Penya. A los 10 minutos Cristeto mandó alto un libre directo. En el 57 el entrenador alzirista refrescó la banda derecha y la delantera con Serra y Ramón por Pitu y Beceiro. A falta de poder buscar el gol dentro del área Cristeto y Ton Ripoll lo volvieron a intentar desde más de 20 metros sin mayor suerte. Las jugadas a balón parado eran la mejor baza alzirista pero Kaiser cabeceó flojo. El recién incorporado Christian Albert encontró un resquicio entre la defensa y marcó el definitivo 2-1. “Habíamos aguantado bien aunque tuvieran el balón sin crear peligro. Faltó estar más fuertes para no recibir el gol”. A falta de diez minutos, Alcoy retiró a Soler por Sergio González y volvió a la defensa de cuatro al adelantar al centro del campo a Carlos Moreno. Los pocos intentos alziristas fueron en vano. Chema pudo marcar a su exequipo al quedarse enganchado Abraham deshaciendo el fuera de juego pero al intentar regatear a Adrián este se hizo con el cuero.

Los alzireños cambiarán de nuevo el chip y el miércoles recibirán el miércoles a las 20h. en Venecia al San Roque de Lepe en partido de semifinales de Copa Federación. De 19 a 21 h. se venderán entradas a 5 € para los abonados (mismo precio para la pareja) y 10 a aficionados. Los socios entran gratis. El domingo los azulgranas volverán a jugar en Venecia ante el Formentera a las 12.