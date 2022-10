Cullera ha sido agraciada con un premio millonario gracias al Sueldazo de Fin de Semana del sábado 15. María Luisa Garrido Revuelta ha repartido desde su punto de venta, situado en la avenida Castellón, 11 un cupón premiado con 20.000 euros y otro cupón con el Sueldazo de 300.000 euros al mes y 5.000 euros al año durante 20 años, sumando en total 1.520.000 euros.

María Luisa es vendedora ONCE desde hace 14 años, tiene discapacidad física y ha trabajado en diferentes sectores como la hostelería y la limpieza. “Estoy muy contenta de repartir este gran premio y muy agradeciada a mis clientes que colaboran habitualmente. Trabajar como vendedora ONCE cambió mi vida y me dió una oportunidad cuando más lo necesitaba”, ha declarado la vendedora del boleto ganador. El sorteo de la ONCE del 15 de octubre estaba dedicado al 35 aniversario del programa europeo Erasmus.