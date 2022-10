El CB Sueca conserva su condición de invicto en la liga EBA tras otro partido de infarto

El Club Bàsquet Sueca y el Proyme Alginet mantienen sus rachas en la liga EBA. La del primero, es positiva, la del segundo, negativa. Los de la Ribera Baixa suman tres victorias consecutivas tras imponerse por 72-76 al Tabernes Blanques; los de la Ribera Alta encadenan tres derrotas consecutivas tras caer por 84-44 ante el Manises-Quart.

Salió mejor a Pista el Tabernes Blanques, que se encontró con una ligera ventaja de 7-2 en los primeros minutos que el Sueca tuvo que contrarrestar con una mejor defensa y gracias a un mayor acierto en ataque hasta igualar la contienda con el 20-20 que cerró el primer cuarto. En el segundo, ambos conjuntos jugaron con una mayor intensidad, lo que restó anotación al partido, pero no igualdad. A descanso: 34-34. Todo hacia prever que el desenlace sería de infarto, como así fue. Tras el descanso, los locales lograron una ventaja considerable que, acompañada de la falta técnica pitada a José Boix, ponía las cosas muy difíciles para el Sueca. El tiempo muerto de Loren González serenó al equipo, que se metió de lleno en el partido con el 52-51 con el que se llegaba al decisivo periodo. Los de la Ribera Baixa se adelantaron pronto y parecía que podrían asegurar la victoria, pero los locales reaccionaron a tiempo. Un triple a falta de 22 segundos puso el 72-72 en el electrónico. El CB Sueca anotó para ponerse dos puntos arriba e, incluso, recuperó la posesión para forzar dos tiros libres que sellaron el tercer triunfo consecutivo y el liderato compartido con el Llíria.

Nada que ver con el filial azulón, que tras un nefasto primer cuarto ya fue incapaz de entrar en el partido. Un parcial de 16-0 inicial no es la mejor forma de encarar un encuentro. El Proyme Alginet no anotó sus primeros puntos hasta pasados siete minutos, con dos tiros libres. Tres puntos más anotaron ambos equipos para llevar el marcador a un 19-5 nada halagüeño. El segundo periodo fue un calco del primero, aunque los ribereños mejoraron ligeramente sus prestaciones ofensivas. Si bien es cierto, no anotaron hasta pasados cinco minutos de juego, cuando su rival rozaba los 30 puntos (29-7). Al descanso, el 40-15 que reflejaba el electrónico dejaba pocas esperanzas al Alginet, que aunque fue de menos a más no logró ser mejor que el Manises-Quart. A falta del último periodo y con 60-29, el conjunto local imprimió mayor intensidad para firmar su mejor cuarto en anotación y ampliar la renta final hasta los cuarenta puntos (84-44).