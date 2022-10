La reforma de cauces se avanza para proteger Alzira y Carcaixent

La Confederación Hidrográfica del Júcar, el Ayuntamiento de Alzira y la Direcció General d’Obres Públiques, Transport i Mobilitat Sostenible tienen pendiente una reunión para abordar qué solución se da a la demolición del Pont de Xàtiva que permitiría ampliar el barranco de la Casella. Mientras el debate siga abierto, la CHJ prevé intervenir en el plazo de año o año y medio el tramo final del torrente y también en el Barxeta para dotar de mayor protección a la capital de la Ribera Alta y a Carcaixent frente a inundaciones.

La confederación ya ha dibujado líneas de actuación, que parten de un estudio de alternativas para reducir el riesgo de inundaciones en la Ribera del Xúquer. Se trata de elaborar un estudio de posibles soluciones y una priorización de actuaciones, fruto de la cual se han seleccionado cinco actuaciones cuyos proyectos ya están en redacción y, además, diez estudios piloto para autoprotección de instalaciones concretas en varios municipios.

En cuanto a las soluciones a corto plazo, se plantea diferentes actuaciones sobre el terreno como la adaptación al riesgo de inundación del barranco de Barxeta. Se trata de un trabajo, dividido en dos fases, que servirá para construir un nuevo cauce que vierta las aguas del Barxeta directamente al río Xúquer. Otro de los proyectos consiste en la mejora de la capacidad de desagüe del tramo final del barranco de la Casella. También se plantea la construcción de una mota para proteger el núcleo urbano de Cogullada. Y el quinto proyecto constructivo consiste en la creación de un área de laminación en la confluencia de los barrancos de Casella y Barxeta. «Se trata de una remodelación de esta zona de laminación a través de soluciones basadas en la naturaleza que permitirán recuperar la funcionalidad del río», explicó el jefe de servicio de la confederación, Ignacio Valero.

«Sin depender de otros»

Si bien es cierto que algunos de estos proyectos todavía no cuentan con el estudio de impacto ambiental favorable, la CHJ se marca unos plazos muy concretos: entre el segundo trimestre del próximo año y el primer semestre de 2024. «Son proyectos con fondos, tenemos la voluntad; vamos redactando y, en paralelo, preparando la tramitación ambiental», detalló el organismo.

La confederación trabaja, a su vez, sin esperar a que se resuelva uno de los debates candentes: la demolición del Pont de Xàtiva y reordenación del tráfico. Una cuestión que se tratará en un futuro próximo, pero que no le impedirá ampliar el barranco en su tramo final. «Nosotros vamos a abordar actuaciones beneficiosas que no dependen de otras administraciones. Tenemos una reunión pendiente para tratar el asunto, pero no le vamos a decir a los demás cómo deben actuar. Lo que es evidente es que hay que quitar el puente, lo que supone reordenar accesos, pero no es nuestra competencia», insistó la CHJ. Queda por tanto, por concretarse, el futuro del enlace entre Alzira, Carcaixent y la CV-50, sin cuya transformación no podría completarse una actuación profunda en el barranco.

Por último, la confederación también la construcción de una presa en Montesa, un proyecto cuya redacción se acaba de iniciarse y tiene por objeto controlar las avenidas y evitar las inundaciones producidas por el Cànyoles, un afluente del Albaida, que a su vez desemboca en el Xúquer. Por lo tanto, sería un nuevo punto en el que embalsar agua y reducir la probabilidad de avenidas del río y, por ende, de inundación.